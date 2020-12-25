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Время подарков: министр внутренних дел Беларуси посетил школу-интернат в Радошковичах

25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети». Министр внутренних дел Иван Курбаков со своими коллегами посетил детскую школу-интернат в Радошковичах. В этом учебном комплексе и детский сад, и школа, и социальный приют. В нем временно находятся дети из неблагополучных семей, передает «МИР 24».

«По всей республике нашими офицерскими собраниями организована помощь для детей не только в школах-интернатах, которые являются подшефными во всех регионах республики, но и для детей, которые находятся в материально затрудненном положении. Я сейчас общался с мальчиком Костей, который сказал, что самый главный для него подарок – это находиться с папой и мамой. Поэтому, конечно, я очень хочу пожелать этим детям, чтобы они поскорее вернулись в семью», – рассказал Иван Курбаков. Гости подарили детям игровую площадку и сладкие сувениры.



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В учебном комплексе временно находятся дети из неблагополучных семей.
 
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