С бассейном, баней и дизайнерской мебелью. Как выглядят и сколько стоят самые дорогие частные дома в Гродно

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть лишний миллион долларов и вы не знаете, куда его вложить, то в Гродно за эту сумму можно купить очень приличный дом. Правда, есть варианты и подешевле. TUT.BY выбрал несколько самых примечательных вариантов домов на продажу на гродненском рынке жилья и рассказывает вам о них.

Коттедж около стадиона «Неман»

Двухуровневый кирпичный дом, расположенный в районе стадиона «Неман», продают за 300 тысяч долларов. Общая площадь коттеджа — 350 «квадратов».



Фото: realt.by

На участке в 20 соток растут большие ели, туи, декоративные кустарники, плодовые деревья.

В доме есть камин, новая встроенная кухня, теплые полы, паркет и кондиционеры.

Крыша — металлочерепица, окна — стеклопакеты.









В цокольном этаже — бильярдный зал, спортивная комната, инфракрасная сауна. Есть отапливаемый гараж на 2 машины.

Все коммуникации — центральные.

Современный дом в Лососно со всей мебелью

В Лососно можно купить современный дом со всей обстановкой за 350 тысяч долларов.

Коттедж находится рядом с речкой Лососянка в тихом месте. Дом оборудован системой кондиционирования, сигнализацией, системой водоочистки.



Фото: kufar.by

Жилье продается со всей обстановкой. Также, как сообщается в объявлении, есть два бассейна — один в доме, другой — на улице. В доме есть парилка.

Общая площадь — 310 «квадратов», участка — почти 14 соток.

















Два дома на улице Лелевеля

За 1,42 миллиона рублей (или 550 тысяч долларов) можно купить два дома на одном участке на улице Лелевеля. Это практически центр города.

Участок — 8 соток, земля в собственности.

Есть все коммуникации, рядом с домом стоят баня и хозблок.



Фото: realt.by

Первый из домов — небольшой, из трех комнат: зала-гостиной, спальни, кабинета и кухни.

Второй дом построен в 1998 году. Это двухэтажное строение с мансардой.









Здесь есть «дорогая евроотделка, художественные витражи и кованые элементы отделки, паркет, два камина». В доме четыре комнаты, кухня-столовая и лоджии.

В районе, где расположен дом — развитая инфраструктура, есть школы, детские сады, магазины и кафе.





Светлый коттедж в Южном

В поселке Южный продают дом за 650 тысяч долларов.

В коттедже площадью 233 квадратных метров пять комнат, а также гардеробная и несколько санузлов. Также есть французские окна в пол и несколько балконов.





В доме — дизайнерская мебель. изготовленная на заказ, итальянская керамическая плитка, кухня из массива со всей техникой.

Участок — 10 соток.

Также есть банный комплекс с душем, парилкой, просторной кухней-гостиной, камином и крытой летней беседкой.

















Пятикомнатный дом в микрорайоне Барановичи

Пожалуй, самый дорогой лот — это дом в микрорайоне Барановичи. В коттедже площадью 440 квадратных метров — пять жилых комнат, три санузла, гардеробная, котельная и другие вспомогательные помещения.

Стоимость дома — чуть более миллиона долларов.



Фото: realt.by

Год постройки — 2013. В коттедже есть мебель и дизайнерский ремонт: потолки с декоративной отделкой, лепнина, итальянские тканевые обои, межкомнатные двери из массива, итальянские светильники и системы освещения. На кухне — встроенная мебель со всем оборудованием.

Дом имеет два входа.













Дом расположен на 14 сотках, земля в частной собственности. Есть газон и деревья. Во дворе — автоматические ворота, высокий забор и навес для двух автомобилей.















