Шесть небанальных новогодних фильмов для праздничного настроения

Источник материала: Tut.by

Скоро Новый год (сами в шоке), а праздничного настроения в этом сезоне абсолютно никакого. AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть шесть фильмов, которые вроде бы и на новогоднюю тему, но при этом не приторно-волшебные, как большинство подобных картин. В общем, вполне в духе 2020-го. Постарались выбрать не самые заезженные и очень разные варианты: банальщины вроде «Один дома» или «Ирония судьбы» в списке не будет.

«Рождество на двоих» (2019)

Страна: Великобритания, США

Длительность: 103 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8

О чем фильм

Этот фильм не успел всем надоесть как минимум потому, что он свежий: вышел только в прошлом году. История рассказывает о Кейт, в которой вы можете частично узнать себя (если, конечно, не боитесь признаться в своих «грехах»). Девушка работает в магазине с товарами для Рождества, а в свободное время не прочь крепко выпить. Впечатления серьезной леди героиня не производит, но ее жизнь сильно изменится после встречи с Томом. Такая вот судьбоносная предновогодняя пора.

Да, в фильме не обойдется без глупых «американских» шуточек: есть моменты, которые вызовут скорее стыд, чем смех. Да, «Рождество на двоих» далеко не гениальная романтическая мелодрама. Зато здесь снимается звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк — как минимум стоит смотреть тем, кто по ней соскучился. Бонус: фильм основан на знаменитой песне Last Christmas (1984) и нужно хотя бы проверить, что из этого вышло.

«Клаус» (2019)

Страна: Испания, Великобритания

Длительность: 96 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.6

О чем фильм

У владельца почтовой империи есть крайне ленивый сын Джеспер. Чтобы его проучить, отец отправляет парня на Крайний Север. Там Джесперу придется организовать почтовое отделение. На месте оказалось, что задачка трудная: существовать приходится рядом с двумя враждующими семейными кланами, что не помогает «бизнесу» никак. И тут Джеспер встречает в лесу отшельника Клауса… Нет, не Санта-Клауса, а просто Клауса. Больше ничего не скажем — дальше начинается самый сок.

Этот мультфильм Netflix делал очень долго, несколько лет. Но, возможно, он того стоил: в 2020-м «Клаус» взял номинацию на «Оскаре», а оценки зрителей и критиков в основном очень теплые. Мы не удивлены: вас ждет 1,5 часа прекрасных зимних пейзажей, ненавязчивых шуток и новогоднего настроения. Даже если вы такой суровый взрослый, который никогда не смотрит мультики, рекомендуем.

«Счастливого Рождества» (2005)

Страна: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, Норвегия, Япония, США

Длительность: 111 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

О чем фильм

Может показаться, что «Счастливого Рождества» — фильм о войне. На самом деле он, скорее, о доброте и человечности: эти качества как нельзя лучше подсвечиваются в непростых условиях. Фильм основан на истории, которая действительно произошла в 1914 году. В канун Рождества враждующие стороны устроили неофициальное перемирие.

Несмотря на невероятность события, картина получилась реалистичной: увы, чуда в ночь на Рождество не случилось: сразу после нее война продолжилась. Впрочем, это будет хорошим напоминанием, что проблемы с формальным наступлением праздников не решаются. А чтобы вы совсем не загрустили от осознания этого, закончим описание тем, что в фильме снимаются прекрасные Дайан Крюгер и Гийом Кане. Плюс у ленты есть номинация на «Оскар» — своеобразный знак качества.

«Семьянин» (2000)

Страна: США

Длительность: 125 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7

О чем фильм

С самой дальней полки антресолей достали вам фильм начала тысячелетия с Николасом Кейджем. Он играет Джека — успешного холостяка, который встретил темнокожего Санту. Санта делает так, что богатый и занятой бизнесмен оказывается в чужом, но интересном для него мире. Теперь у него есть любящая жена и милые, чудесные дети. Но то ли это, что нужно Джеку?

В общем, в чем-то получилась такая рождественская сказочка, приправленная волшебством телепортации. Но, к счастью, добротно снятая, а оттого — отлично подойдет нам для просмотра в предновогоднюю пору. Может быть, вам как раз тоже нужно сесть и задуматься, что вам в жизни важно и какие ценности имеют вес для вас. А подумав, начать действовать в 2021-м году с чистого листа.

«А что насчет тебя?» (2007)

Страна: Ирландия

Длительность: 87 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8

О чем фильм

Рождество в этом фильме — тема косвенная, зато саму картину вы точно вряд ли видели. По сюжету управляющая пансионатом для престарелых попросила свою младшую сестру поработать вместо нее на праздники. Просьба выглядела несложной, ведь в предновогоднюю пору все постояльцы разъехались. В пансионате осталось четыре человека. Но они смогли задать жару девушке.

Если поначалу фильм обещает быть комедией, не спешите обманываться. Там будет место и печальным событиям, и мечтам, которым не суждено сбыться. Наблюдая за стариками в пансионате, молодая героиня больше копается в себе и понимает, на каких ошибках других следует поучиться. Короче, никаких голливудских вау-эффектов и выверенных рождественских чудес. В этом фильме все максимально по-настоящему — даже личный рост главной героини.

«Санта на продажу» (2010)

Страна: Финляндия, Норвегия, Франция, Швеция

Длительность: 79 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.9

О чем фильм

Часто ли вы видите рождественские хорроры? Мы — не очень. А если вы ничего в таком жанре не смотрели, то уж точно стоит попробовать. Для разнообразия. Вдруг ваши вкусы «немного специфичны»? Не сильно обращайте внимание на низкий рейтинг фильма: на IMDb он, например, почти на балл выше.

Итак, место действия — снежные горы Лапландии. Американская компания ведет там буровые работы, и незадолго до Рождества ее сотрудники нашли кое-что странное. Оказалось, что это — старый курган. И начальник всего действа решил во что бы то ни стало раскопать гробницу. С этого момента все и пошло в сторону хоррора, ведь, возможно, в кургане похоронен финский Санта-Клаус по имени Йоулупукки. Честно: фильм реально страшный. Так что любителям жанра — точно к просмотру.