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C Рождеством!
Источник материала: Партизан
Часть христиан Беларуси сегодня отмечают Рождество. Митрополит Тадеуш Кондрусевич к этому празднику смог вернуться в Беларусь из вынужденной эмиграии и обратился к верующим.
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Часть христиан Беларуси сегодня отмечают Рождество. Митрополит Тадеуш Кондрусевич к этому празднику смог вернуться в Беларусь из вынужденной эмиграии и...
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