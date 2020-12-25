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Рождественские мессы прошли во всех костелах Беларуси по всем правилам безопасности

25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси торжественное богослужение состоялось в городе Могилеве. В соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава была наш корреспондент Полина Срибненко.

Праздничные мессы прошли во всех костелах страны. Их более 500. Но главная литургия здесь, в могилёвском соборе успения девы Марии. Сюда по традиции привезли частицу Вифлеемского огня. До праздника она путешествовала по Беларуси.

Люди, несмотря на пандемию, все же пришли. большинство в масках. Представители церкви учли все антиковидные меры: помещение обработали, прихожане старались соблюдать дистанцию. Еще больше верующих собрались у экранов телевизоров и компьютеров. И следили за трансляцией службы. Многие белорусы ждут Рождества. В стране по количеству верующих католичество является второй после православия конфессией. Более пятнадцати процентов белорусов исповедуют католицизм. Люди пришли на службу после особого застолья. Этому празднику предшествует период адвента: на протяжении четырех недель верующие постились и совершали милосердные дела.

Почувствовать духовную составляющую праздника и особую атмосферу Рождества можно уже у входа в костел. Здесь традиционно установили вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. рядом в колыбель уложили фигурку младенца. Так что каждый смог представить, что он участник события, которое, как говорит писание, произошло в Рождественскую ночь.

Праздничные службы проходят и на следующий день по всей стране. А Рождество католики отмечают до первого января.



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Теги: Могилев
 
 
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Главная литургия состоялась в могилевском Соборе Успения Девы Марии. Представители церкви приняли все антиковидные меры: помещение обработали, прихожане...
 
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