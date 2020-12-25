Мужчина с психическим расстройством 14 лет притворялся, чтобы стать отцом 36 детей

Источник материала: Tut.by

Мужчина из США с психическим расстройством решил заработать денег. В анкете для банка спермы он представился атлетичным красавцем с высоким IQ. Его обман раскрыли только через 14 лет. За это время его сперму использовали десятки женщин и он стал биологическим отцом 36 детей. О том, к каким последствиям привела его ложь, — в материале « Ленты.ру ».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Advait Jayant, unsplash.com

В 2000 году на тот момент 23-летний Крис Аглесс бросил колледж и решил подзаработать на донорстве спермы. Он работал официантом в американском штате Джорджия, а в свободное время пытался преуспеть в игре на барабанах.

— Один из моих соседей по комнате наткнулся на объявление в студенческой газете и решил, что я отличный кандидат. Это был способ подзаработать денег. Для меня это был еще и шанс получить некую стабильность в жизни. В каком-то смысле для меня было честью стать донором. Можно сказать, я чувствовал себя особенным.

Молодой человек обратился в банк спермы Xytex и заполнил анкету донора. В своем профиле Аглесс указал, что он бакалавр нейробиологии, закончил магистратуру по изучению искусственного интеллекта и работает над докторской диссертацией по нейроинженерии. Затем он прошел шестистраничный опрос об истории болезни, где написал, что абсолютно здоров, отметив лишь, что его отец был дальтоником.

В базе данных клиники сохранился разговор персонала с Аглессом. «Смею заметить, ваш IQ гораздо выше среднего», — отметил работник Xytex. «Мне приятно это слышать. Я знаю, что помогаю людям. Я помогаю завести ребенка, а это лучший в мире подарок. Я так признателен за то, что могу стать донором», — отвечал 23-летний юноша.

Тайна

Аглесс решил умолчать, что в 1999 году его поместили в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Первые признаки болезни он заметил еще в старшей школе. По его словам, перед сном он слышал голоса, повторяющие его имя.

Американец теперь настаивает, что у него была не шизофрения, а временное состояние, известное как шизофреноформное расстройство. Оно имеет схожие симптомы, но длится не дольше полугода. Тем не менее в судебных документах указан диагноз шизофрения, или шизоаффективный психоз.

Биоматериал Аглесса пользовался высоким спросом среди клиенток благодаря впечатляющему профилю. В его анкете говорилось о внешнем сходстве с актером Томом Крузом. Юноша оказался плодовитым донором и сдавал сперму до двух раз в неделю.

В 2005 году Аглесса осудили за кражу со взломом. Он признал свою вину и провел в тюрьме восемь месяцев. У него были замечены и суицидальные наклонности: в 2014 году он вошел в тир и попросил напрокат пистолет, чтобы совершить самоубийство.

Всплыло на поверхность

В 2014 году сотрудники Xytex Corp случайно раскрыли контактные данные и личную почту Аглесса в беседе с несколькими семьями, воспользовавшимися его донорской спермой. Несколько любопытных клиентов захотели познакомиться поближе с биологическим отцом их ребенка и стали искать о нем информацию в интернете.

Клиенты пришли в ужас, когда узнали, что интеллектуал и полиглот из анкеты — шизофреник с тюремным прошлым. Узнав правду, они испугались, что их дети могли унаследовать от отца психические расстройства и криминальные наклонности

Когда клиника связалась с Аглессом, у него случился нервный срыв. Он во всем раскаялся, отправился в полицейский участок и признался, что обманул сотрудников банка спермы. Обвинять клинику в незаконном раскрытии личных данных Аглесс не стал.

«Мне жаль»

Сейчас Аглессу 43 года. Незаконным путем он стал биологическим отцом 36 детей. Он надеется, что семьи и дети, причастные к этой истории, смогут найти в себе силы простить его. «Мне жаль, что я обманул их доверие; это был мерзкий поступок, и я не горжусь им. Я правда чувствую себя ужасно», — признается он теперь.

У них с женой не было собственных детей. «Я всегда хотел ребенка, но я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу осуществить эту мечту», — посетовал Аглесс. Он мечтает, что однажды его биологические дети поймут, что он не хотел никому причинить зла, и захотят увидеться с ним. «Может, я встречусь не со всеми, но хотя бы с некоторыми из них», — выразил он надежду.

Пострадавшие

С 2016 года пострадавшие пары из США, Великобритании и Канады подали дюжину исков против банка спермы, который не проверил достоверность биографии донора. Семьи обвиняют клинику в ложной презентации не только Аглесса, но и другого донора. В каждом отдельном судебном случае решения судей были разными.

Одна из пострадавших, Венди Норман из города Пичтри-Сити, воспользовалась биоматериалом Аглесса в 2002 году. Она вспоминает, как подбирала потенциального отца для будущего ребенка и наткнулась на его анкету. «Его биография показалась мне очень интересной. Такое разнообразие увлечений», — призналась она.

Перед ней была анкета мужчины спортивного телосложения ростом 193 сантиметра. Согласно описанию, он был похож на Тома Круза и обладал довольно высоким IQ — 160. В итоге Норман остановилась на этом доноре, успешно забеременела и родила сына, которого назвала Алексом. Она не скрывала от мальчика его биологического отца и показывала ему профиль донора на сайте клиники.

Для меня это было поводом для гордости, потому я заходил на сайт и видел анкету, в которой написано, что у моего отца этот дурацкий высокий IQ, он сделал то, сделал это, столько всего добился…

Семья переживает, что у Алекса тоже могут диагностировать передающуюся по наследству шизофрению. По словам матери, он страдает от психического расстройства с начальной школы. «Он мог схватить меня, закричать или начать бросаться вещами. Он оставлял трещины в стенах, ломал двери, разбивал зеркала и окна в доме, — вспоминает мать. — Наша с ним жизнь напоминала американские горки».

Венди Норман и ее партнерша Джанет пытаются судиться с банком спермы. В ноябре 2017 года они подали исковое заявление, в котором обвинили клинику Xytex и двух ее сотрудников в мошенничестве, халатности, ложной рекламе по невнимательности, а также в продаже некачественного товара и нарушении гарантий по обязательствам. Xytex отказывается признавать вину. Представители банка спермы убеждены, что у клиентов нет достаточных оснований для победы в суде.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

На чьей стороне суд?

Заявление Норманов дошло до Верховного суда штата Джорджия. Согласно материалам дела, у Алекса диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности и унаследованное от отца генетическое заболевание крови. Кроме того, в прошлом его госпитализировали из-за суицидальных наклонностей, которые были замечены и у его биологического отца.

Норман обвинила банк спермы в том, что он рекламировал анкету преступника с психическими расстройствами, выдавая его за образованного, здорового и талантливого донора спермы. Судьи пришли в замешательство, когда юрист Xytex Тед Лавендер заявил, что родители не могут требовать возмещения ущерба, несмотря на ложную рекламу и несоответствие проданного биоматериала.

— Почему это дело не может быть рассмотрено как стандартный случай обмана потребителя? Вы рекламировали качественную и дорогостоящую сперму… Почему клиент не имеет право потребовать деньги обратно?, — сказал Нельс Питерсон, судья.

Лавендер объяснил, что истец не только хочет вернуть около 1600 долларов, уплаченных за сперму, но и требует возместить ущерб за пожизненный уход за Алексом. Однако их иск трактовался так, будто само рождение нанесло мальчику травму.

Сначала судьи штата Джорджия отказались удовлетворить исковое заявление против клиники, ссылаясь на прецедент 1990 года. Дело касалось иска, поданного родителями против акушеров. Истец утверждал, что медики должны были заранее диагностировать у плода синдром Дауна, позволив матери прервать беременность.



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Суд первой инстанции и Апелляционный суд намеревались продолжить рассмотрение дела, однако Верховный суд заключил, что иск о противоправном рождении не обоснован в законодательстве Джорджии.

28 сентября 2020 года Апелляционный суд штата Джорджия частично обжаловал решение Верховного суда. Судья округа Фултон признал недействительными все претензии искового заявления Норманов, кроме одного. К дальнейшему рассмотрению приняли претензию о том, что клиника предоставила ложную информацию о своих товарах и услугах.

Представители Xytex продолжают настаивать, что иск поднимает вопрос противоправного рождения, запрещенного в соответствии с постановлением Верховного суда Джорджии 1990 года. Судья Питерсон подчеркнул, что позиция суда остается неизменной касательно случаев, когда рождение человека может рассматриваться как нанесение ему травмы.

«Апелляционному суду не следовало ссылаться на этот прецедент во всех претензиях в иске, поскольку некоторые из запросов о возмещении ущерба не обязательно указывают на то, что рождение ребенка было для него травмой», — пояснил Питерсон.

Судебные слушания по делу Норманов продолжаются.