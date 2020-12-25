Эти простые правила помогут избежать отравлений праздничными блюдами

Источник материала: Tut.by

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья назвали самые частые причины отправлений в новогодние праздники и напомнили 11 простых правил, которые помогут этого избежать.



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Пищевые отравления в новогодние праздники более чем в половине случаев происходят по одной причине — хранение и употребление в пищу оставшихся с праздничного стола блюд и скоропортящихся продуктов. Чтобы праздники не омрачились нежелательными последствиями, необходимо не забывать о простых правилах:

при покупке продуктов (особенно скоропортящихся и детского питания) обращайте внимание на их сроки годности и условия хранения;

не употребляйте в пищу продукты с истекшим сроком годности и (или) хранившиеся без соблюдения необходимых условий;

не приобретайте товары с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков);

не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли;

не приобретайте консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, с ржавчиной, деформированные, без этикетки;

тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением;

не используйте плодоовощную продукцию с признаками порчи;

соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета; если на руках имеются ссадины, гнойничковые заболевания — будьте предельно осторожны при приготовлении пищи, используйте перчатки;

соблюдайте технологию приготовления блюд, тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи, обеспечивающую гибель возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение их токсинов;

содержите в чистоте оборудование и кухонный инвентарь, используйте отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой, не требующей термической обработки, продукции;

готовьте салаты, изделия из рубленого мяса и рыбы, заливное в домашних условиях в небольших количествах, не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре.

Следует помнить, что за праздничным столом значение имеет умеренность, поскольку неограниченное и чрезмерное употребление любой еды (даже доброкачественной) способно привести к нежелательным последствиям для здоровья.

В предпраздничный период, напоминают специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, не стоит забывать о профилактике отравлений суррогатами алкоголя: для этого следует отказаться от покупки алкоголя с рук или в сомнительных местах.