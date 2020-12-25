ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти простые правила помогут избежать отравлений праздничными блюдами

25.12.2020 08:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья назвали самые частые причины отправлений в новогодние праздники и напомнили 11 простых правил, которые помогут этого избежать.


Фото: unsplash.com

Пищевые отравления в новогодние праздники более чем в половине случаев происходят по одной причине — хранение и употребление в пищу оставшихся с праздничного стола блюд и скоропортящихся продуктов. Чтобы праздники не омрачились нежелательными последствиями, необходимо не забывать о простых правилах:

  • при покупке продуктов (особенно скоропортящихся и детского питания) обращайте внимание на их сроки годности и условия хранения;
  • не употребляйте в пищу продукты с истекшим сроком годности и (или) хранившиеся без соблюдения необходимых условий;
  • не приобретайте товары с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков);
  • не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли;
  • не приобретайте консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, с ржавчиной, деформированные, без этикетки;
  • тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением;
  • не используйте плодоовощную продукцию с признаками порчи;
  • соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета; если на руках имеются ссадины, гнойничковые заболевания — будьте предельно осторожны при приготовлении пищи, используйте перчатки;
  • соблюдайте технологию приготовления блюд, тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи, обеспечивающую гибель возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение их токсинов;
  • содержите в чистоте оборудование и кухонный инвентарь, используйте отдельные разделочные доски и ножи для сырой и готовой, не требующей термической обработки, продукции;
  • готовьте салаты, изделия из рубленого мяса и рыбы, заливное в домашних условиях в небольших количествах, не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре.

Следует помнить, что за праздничным столом значение имеет умеренность, поскольку неограниченное и чрезмерное употребление любой еды (даже доброкачественной) способно привести к нежелательным последствиям для здоровья.

В предпраздничный период, напоминают специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, не стоит забывать о профилактике отравлений суррогатами алкоголя: для этого следует отказаться от покупки алкоголя с рук или в сомнительных местах.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья назвали самые частые причины отправлений в новогодние праздники и напомнили 11...
 
Новости дня
Новости разные
 
C Рождеством!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика