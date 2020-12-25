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После неудачной выездной серии в минском «Динамо» устроят серьезный «разбор полетов»

25.12.2020 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после очередного поражения анонсировал проведение собрания.

После неудачной выездной серии в минском «Динамо» устроят серьезный «разбор полетов»
Фото ХК «Динамо-Минск»

«Расстроен, так как мы уступили, — приводит пресс-служба «зубров» слова наставника. — Думаю, на протяжении большей части встречи команда выглядела хорошо и лишь в некоторых моментах показала себя не с лучшей стороны».

По его словам, команда в атаке действовала недостаточно агрессивно и не создавала много моментов для бросков по воротам.

Сейчас, подчеркнул он, «зубрам» «нужно вернуться к победам».

«Следующая игра минского «Динамо» состоится 26 декабря. Уже в пятницу, мы проведем командное собрание и подумаем о вещах, которые требуют внимания. Нужно убедиться, что у нас хватает сил и идей для того, чтобы сделать работу хорошо 26 декабря», — отметил тренер.

Также Вудкрофт подчеркнул, что у каждого «зубра» своя роль: «Роль каждого важна для достижения результата, но, увы, некоторые не справляются со своей задачей в данный момент».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после очередного поражения анонсировал проведение собрания.
 
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