Выбираем народные автомобили 2020 года на «Автобарахолке»! Финал

Источник материала: Onliner

Генри Форд когда-то сказал, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Просто во времена Генри Форда еще не было Volkswagen Passat B3 и BMW E39. За минувшие три недели мы с вами выбрали лучшие модели, продававшиеся на «Автобарахолке» в 2020 году. Участники опроса могли голосовать как за новые, так и за подержанные машины, поэтому вряд ли результаты данного «народного рейтинга» отличались бы год или два назад. Белорусские автомобилисты все еще любят старые добрые Passat B3 и 5-Series E39. Можно сказать, что конкурс закончен — все модели в пяти номинациях выбраны. Но для фана мы решили предложить вам еще одну голосовалку — на этот раз вы выберете конкретные объявления моделей-победителей. Мы отобрали по пять верхних предложений (новых или недавно поднятых) на момент написания статьи. Премиальные объявления, которые всегда расположены вверху, в расчет не брались. Также мы исключили машины, продающиеся не в Беларуси.

Лучший SUV

Честнейшее голосование определило, что пользователи нашего сайта считают лучшими вседорожниками модели Toyota. А лучшим SUV этой марки вы выбрали Land Cruiser. Мы знаем, что некоторые из вас недолюбливают этот автомобиль, но по факту о «Крузаке» действительно мечтает немало белорусов. Большая, солидная и надежная машина. Что еще надо? На «Автобарахолке» в 2020-м продавались два поколения данной модели: J100 и J200. Победителем с почти двукратным отрывом стало последнее поколение Land Cruiser. Давайте выберем лучшее объявление из пяти верхних.

Объявление 1:

Эта машина продается за $56,9 тыс. по курсу. Рестайлинг, 2017 год выпуска. Пробег — 55 тыс. км. Данный Land Cruiser белого цвета, с 4,7-литровым бензиновым мотором.

Объявление 2:

Второй вариант Land Cruiser старше — 2010 года выпуска. Зато с более экономичным дизельным мотором объемом 4,5 литра. Пробег у машины — более 140 тыс. км, а еще у нее не самый популярный для J200 цвет — оранжевый.

Объявление 3:

Третий кандидат — черный «Крузак» с 5,7-литровым движком. Но мотор не должен разорить будущего владельца — автомобиль переведен на газ. Чтобы и солидно было, и по карману не било!

Объявление 4:

А это серебристый Land Cruiser 2008 года. Под капотом — 4,7-литровый бензиновый агрегат. Пробег — почти 170 тыс. км. Несмотря на 12-летний возраст, стоит машина все еще не копейки — $23 тыс. в эквиваленте.

Объявление 5:

Пятый кандидат на победу — подготовленный для выезда за пределы асфальта Land Cruiser J200 2011 года выпуска. В движение автомобиль приводит 4,5-литровый дизель. Есть рация и дополнительный бак на 180 литров.

Лучшее объявление о продаже Toyota Land Cruiser J200

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Лучший седан

Здесь все просто. Конечно, по мнению большинства, лучшие седаны для нашего рынка делает (ну или по крайней мере делала) компания BMW. Наиболее удачной «четырехдверкой» этого производителя вы назвали 5-Series. Ну а лучшим кузовом оказался Е39. По количеству голосов он вдвое опередил Е34, который занял второе место. К слову, многие эксперты, включая немецких автомобильных журналистов, считают Е39 одной из самых успешных моделей BMW. Давайте-ка посмотрим пятерку верхних объявлений и выберем лучшее.

Объявление 1:

За рестайлинговый Е39 2001 года выпуска в Минске просят $5000 по курсу. Машина оснащена 2,5-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Цвет черный. Все как положено.

Объявление 2:

Этот вариант чуть дешевле — $3890 в эквиваленте. Но автомобиль на год старше и с другим мотором — 2,8-литровым бензиновым. Коробка здесь тоже автоматическая. Цвет серебристый, на крышке багажника имеется логотип «М».

Объявление 3:

Третий вариант Е39, попавший в топ-5, — на российских номерах. Но машина продается в Могилеве. Это 2-литровый седан с АКП и задним приводом. Пробег — почти 400 тыс. км. Для 1998 года адекватный показатель.

Объявление 4:

Данный автомобиль продается в Минске за $3500 по курсу. Седан бизнес-класса оснащен 2,5-литровым дизельным агрегатом и «автоматом». Пробег — 276 тыс. км. Обкатка позади.

Объявление 5:

Вот еще один экземпляр из Минска. Рестайлинговый Е39 2001 года выпуска продается за $4000 в эквиваленте. Под капотом — 2,2-литровый мотор и механическая коробка передач. Цвет черный.

Лучшее объявление о продаже BMW 5-Series E39

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Лучший универсал

Здесь тоже обошлось без сюрпризов. Лучшие автомобили с кузовом универсал, по мнению белорусов, — это Volkswagen. Конечно же, в лидеры выбился Passat, а если быть точнее — поколение В3. Пожалуй, это главная машина в современной истории Беларуси. И это не сарказм. Трудно представить более подходящую модель на звание «Народного авто» для наших соотечественников. Трепещите клубни — мы выбираем лучший универсал Volkswagen Passat B3 среди объявлений на «Автобарахолке»!

Объявление 1:

Белоснежный, как совесть простых белорусских работяг, универсал Passat B3 продается в Минске за $1700 по курсу. Машина сошла с конвейера в 1993 году и набегала с тех пор 303 тыс. км. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор.

Объявление 2:

Еще один экземпляр из Минска. Автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 300 тыс. км. Здесь такой же 1,8-литровый двигатель, но слегка подгулявший кузов. Цена — всего $700 в эквиваленте.

Объявление 3:

Синий Passat B3 ищет нового хозяина в Минске. Эта машина стоит $790 по курсу, а в движение ее приводит тот же 1,8-литровый атмосферный мотор, что и у вариантов выше.

Объявление 4:

Белый. Дизельный. Идеальный. За $1200 в эквиваленте можно купить культовый универсал Passat В3 с дизельным двигателем. Правда, под капотом здесь не совсем тот мотор, который полюбился белорусам. В движение данный автомобиль приводится 1,6-литровым агрегатом. В объявлении написано, что работает «великолепно».

Объявление 5:

Владелец этого Passat B3 готов обменять машину на $1800 по курсу. Продается автомобиль в славном городе Сморгонь. Пробег — 400 тыс. км. Под капотом — 1,8-литровый мотор.

Лучшее объявление о продаже Volkswagen Passat B3

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Лучший хетчбэк

А мы двигаемся дальше. Новые хетчбэки в Беларуси почти не продаются. Кроме Renault Sandero, Lada XRAY и Kia Rio и вспомнить нечего в доступных сегментах. Зато на «Автобарахолке» хетчбэков еще хватит на три поколения белорусов. Лучшим народным хетчбэком, по мнению проголосовавших в предыдущие недели, стал Volkswagen Golf II. Любопытно, что второе место занял не «третий» Golf, а «четвертый». Ниже — пятерка наиболее актуальных объявлений о продаже Golf II на момент написания статьи.

Объявление 1:

Этот синий красавец продается в Барановичах за $1100 по курсу. Машина 1987 года выпуска, с пробегом 111 тыс. км. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с МКП.

Объявление 2:

Всего $800 просит житель Борисова за этот Golf II 1990 года выпуска. В объявлении указано, что пробег автомобиля составляет 76 тыс. км. Если здесь не пропущен ноль, то это, можно сказать, музейный экспонат!

Объявление 3:

Пробег у данного хетчбэка — 450 тыс. км. Год выпуска — 1985-й. Мотор — 1,8-литровый бензиновый. Машина окрашена в красный цвет и находится «на полном ходу». Проездила 35 лет, при желании проездит еще столько же.

Объявление 4:

По фотографиям — вполне бодрый «Гольфик». Автомобиль 1989 года выпуска, с бензиновым двигателем и пробегом 360 тыс. км. Просят приличные $1050 в эквиваленте.

Объявление 5:

Если вы не знали, куда потратить 1800 рублей, то, как вариант, можно взять этот Golf. Машина с 1,6-литровым агрегатом, 1991 года выпуска. Каждый день на ходу.

Лучшее объявление о продаже Volkswagen Golf II

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Лучший электромобиль

Если помните, неделю назад не было голосования в номинации «Лучший электромобиль». Это потому, что в полуфинал вышла Tesla Model S, а она еще не успела сменить поколение. Выбирать было бы не из чего. В Беларуси продается около трех десятков Model S. Отобрали для вас пятерку на выбор. Голосуем!

Объявление 1:

Эта Model S Performance P85+ 2014 года продается в Минске. Пробег машины — 203 тыс. км. Это заднеприводный вариант с 460-сильным электромотором. Цена — $34,7 тыс. по курсу.

Объявление 2:

Данный лифтбэк тоже продается в Минске. Машина рестайлинговая, в исполнении S75D. Год выпуска — 2018-й. Стоит $55,9 тыс. в эквиваленте.

Объявление 3:

Похожий автомобиль, только чуть дороже — $67,7 тыс. по курсу. Пробег 2-летнего электрокара составляет всего 5300 км. Эту Tesla зарядили всего с десяток раз.

Объявление 4:

Если вы застряли в Витебске с 30 тысячами долларов, а последняя маршрутка до Минска уже уехала — это ваш способ вернуться домой. Данная Model S S85 выпущена в 2013 году и намотала уже почти 300 тыс. км. Больше, чем некоторые Volkswagen Passat B3 на «Автобарахолке».

Объявление 5:

За $44,5 тыс. в эквиваленте ищет владельца этот синий электрокар. Машина в Минске, с пробегом 65 тыс. км.

Лучшее объявление о продаже Tesla Model S

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