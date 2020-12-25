Тревожитесь из-за отсутствия новогоднего настроения накануне праздника? А оно вам надо?

Источник материала: Onliner Сколько раз вас уже дернуло поздравление «С наступающим!», от которого ни холодно, ни жарко — по сути, вообще никак? Да, до Нового года чуть меньше недели. И в детстве вас уже трясло от предвкушения во всю мощь. А теперь «чет не то». Есть мысли о неправильности происходящего? Беседуем об этом с психотерапевтом Анной Игнатенко. Жизнь показывает: нужно отталкиваться от наличия. Есть у нас новогоднее настроение, отсутствует у нас новогоднее настроение, хочется его искать, не хочется искать — в зависимости от выбранного варианта могут быть совершенно разные стратегии поведения.

Нет новогоднего настроения — это нормально?

Сразу да. Если у вас нет новогоднего настроения, это нормально. Не могут одновременно все миллиарды людей, которые населяют планету, в конкретный день дружно испытать приподнятое настроение. Ну, и с огромным желанием встречать достаточно стереотипный праздник, предполагающий много клише, традиций и правил. А они по задумке должны вдохновлять всех одинаково.

Но так не бывает.

Плюс важен контекст пространства, в котором находится человек. Контекст общественный и личный. Человек может быть элементарно выгоревшим, а в таком состоянии совсем не до праздников.





Кроме того, конец года — традиционный рубеж во многих профессиях. Отчетные периоды формируют усталость. Слишком много дел и забот, а тут еще и новогоднее настроение требуется где-то отыскать. А на его создание нужно время, которым взрослый человек располагает далеко не всегда.

Какой контекст у белорусов?

Понятный. Это очень много стресса, повлекшего за собой усталость. Сперва «корона», потом выборы, потом последствия выборов и снова «корона».

В этой ситуации важно понимать, что такое новогоднее настроение. Это ощущение чуда, волшебства и праздника. Это все из детства. Тогда праздник со всеми вытекающими организовывали нам взрослые. Потом мы выросли и поняли, что чуда как бы нет. Оно само собой не появляется. Либо надо самому уделять этому чуду время, либо никакого чуда не будет.

Атмосфера праздника требует сил, времени и внимания. А когда все ваше внимание тратится на какие-то другие процессы, вряд ли удастся что-то организовать.

Если какая-то часть белорусских людей (мы можем подозревать, что по сравнению с предыдущим годом она увеличилась) не испытывает никакого новогоднего настроения, то в нынешней неопределенности это нормально. Мозг у каждого работает на пределе, справляясь с разными эмоциями. Они требуют энергии для переработки. Ресурсы ограничены. Если процессов слишком много, мозг может просто дать сбой.





В общем, нормально выбирать. Выбирать, что вот этот Новый год я на эмоциональном пике встречать не буду. Просто потому, что не могу. Или не хочу. Или вообще встречать не буду.

Все вокруг радуются, а я нет…

Ничего страшного.

Важно не забывать, что люди — разные. Одному празднование Нового года позволит хоть на чуть-чуть сбежать от реальности, для другого сформирует возмущение: мол, вокруг все так плохо, а вы тут хороводы водите. Такое празднование скорее травмирует, чем окажет терапевтическое действие.

То есть, если человеку плохо, не надо заставлять его веселиться. Можно быть рядом, можно сочувствовать, можно разделять это «плохо». Возможно, от вашего признания эмоции человека ему в какой-то момент станет легче. Но заставлять знакомого делать рывок с эмоционального дна просто потому, что праздник на дворе, не совсем эмпатично.

Да, нас приучили, что Новый год — это обязательно веселье. И белорусское общество сложное по части эмпатии. Есть много давления, установок и привычек. Мы привыкли, что Новый год — это какая-то новая жизнь. Вот сейчас пробьют куранты — и все поменяется. Но каждый год учит, что нет. Оно так не работает. Это просто праздник. Один из. И лучшее, что мы можем сделать, — это действительно относиться к Новому году просто как к празднику.





Все-таки как создать новогоднее настроение?

Давайте предположим, что задача такого толка все же есть. Что делать?

Создавать визуальные образы

Украшать помещения, в которых мы живем и работаем.

Наряжать елку.

Надевать глупые рождественские свитера.

Смотреть новогоднее кино.

До пандемии было круто посещать детские утренники. Полезно всем: и детям, которые испытывают интересное волнение от подготовки и самого процесса, и для родителей, у которых появляется повод поумиляться.

Гулять по городу с работающей иллюминацией. Это тоже было актуально до «короны».

Как и посещение торговых центров, которые реально заморачиваются на атмосфере. Но COVID-19 заставил ограничивать себя.

Детализируем. К вопросу о том, почему так важен визуал. Огромное количество информации мы получаем через зрительный анализатор — до 90%.

К вопросу о том, есть ли что-то травматичное в привычке наших родителей смотреть «Иронию судьбы». Надо понимать, что фильм сняли во времена отсутствия широкого выбора контента. Первичный успех картины и ее бесчисленные повторы создали объект постоянного присутствия. Повторяющиеся процессы — это в большинстве случаев про зону безопасности для мозга. И да, если бы «Иронию судьбы» сняли сейчас, не факт, что она бы состоялась как обязательный атрибут праздника.





Нельзя сказать, что в привычке смотреть этот фильм есть что-то травматичное. Но можно посмотреть с другой точки зрения. Если весь ваш выбор — это смотреть либо не смотреть, то ситуация явно так себе ввиду отсутствия альтернатив.

Покупать подарки

Если вы крепко вовлекаетесь, делаете списки, погружаетесь в Каталог Onliner, чтобы отыскать все потребные радости, и это приносит вам удовольствие, то вот классный способ по созданию новогоднего настроения.

Штука вот в чем. Вы всю дорогу взаимодействуете с образами приятных для вас людей. Безопасными и значимыми образами. В итоге вы заодно проводите классное время наедине с собой. Взаимодействуете со своими положительными качествами. Забота о ближнем во всей красе.

Подарок, кстати, можно сделать себе самому, особенно если приходится быть в праздник в одиночестве. Можно купить или сделать для себя что-то такое, что давно хотелось.

Слушать

Необязательно крутить ABBA и Last Christmas на повторе. Jingle Bells тоже, наверное, всех уже утомил. Нормально, что, кроме классических ассоциаций с праздником, у кого-то есть собственные. Не Last Christmas, а «Новый год к нам мчится» от «Дискотеки Аварии». Не «Ирония судьбы», а «Гарри Поттер». Кстати, у многих это кино почему-то ассоциируется с Новым годом.





Следовать традициям

Своей повторяемостью и постоянством они создают для мозга ощущение безопасности. Плюс традиции — семейные объединяющие. Позволяют налаживать контакты. Разумеется, если все не через силу. Когда вы едете домой только потому, что бабушка обидится, настроения это не добавит.

Сюда же идет готовка. Добровольная. Для многих приготовление пищи — травматический процесс. К примеру, сейчас стали модными имбирные печенья, которые после духовки дополнительно украшаются. Это форма терапевтического контакта. Он поможет с новогодним настроением.

Ощущать новогодние запахи

Купить елку, ощущать хвою. Кайфовать от мандаринов, других цитрусов, корицы, кардамона и прочих пряностей.

Подводить итоги, концентрируясь на хорошем

Но тут много нюансов.

Стоит ли итожить год? Если вам это помогает, то конечно. Если вводит в уныние, то зачем вам все это? Хорошо, когда год хороший. А бывает, что на дворе 31 декабря, а итожить просто нечего. Или печалей было столько, что их ничто не утолит, кроме времени. В такой ситуации любое подведение черты может только ранить. Новогоднее настроение точно не отыщется.





Но если у вас запрос на получение опыта и анализ, то любой — и плохой, и хороший — год надо итожить. Смысл — в отношении. Из негатива можно вынести позитивный опыт.

А еще смысл — в понимании себя. Не стоит поступать, как все, если это несет урон. В мотивационной литературе есть много про планирование и какие-то обещания для себя на год. Окей. Кому-то это реально помогает структурировать жизнь. Человек становится дисциплинированнее и успешнее. А для кого-то план или обещание могут стать преградой или создать давление, которое весь год не позволит поднять головы.

Но если вам 16 или вы никогда такого не пробовали, есть повод попытаться. Получите опыт, изучите себя. Кому-то это позволяет достигать, кого-то тормозит.

И все же: стоит ли симулировать новогоднее настроение?

Не стоит. Слишком сильный получится контраст с вашим внутренним миром. И его проживание может отяготить самочувствие. Если нет новогоднего настроения, намного лучше отказаться от курантов, посмотреть любимый сериал и лечь спать. Заставлять себя праздновать — это насилие. А мы против насилия. Мы за любовь. С Новым годом.