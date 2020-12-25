После новогодних праздников живые елки у минчан примут на переработку









Собирать и вывозить новогодние деревья из столичных дворов будут в два последних воскресенья первого месяца года — 17 и 24 января.





Как и в прошлом году, когда акция состоялась в столице впервые, на придомовых территориях определят места, куда жителям предложат выносить свои елки. Важное требование: хвойные должны быть без украшений.





— Это очень хорошая акция, которая позволяет дать новогодним деревьям вторую жизнь с помощью переработки, а также снизить объемы захоронения отходов на полигоне. Мы намерены проводить ее и впредь, — подчеркнул А. Дорохович.