|
После новогодних праздников живые елки у минчан примут на переработку
Источник материала: Партизан
Акции по сбору и последующей переработке елок после новогодних праздников проведут в Минске перевозчики отходов. Как передает корреспондент агентства
Собирать и вывозить новогодние деревья из столичных дворов будут в два последних воскресенья первого месяца года — 17 и 24 января.
Как и в прошлом году, когда акция состоялась в столице впервые, на придомовых территориях определят места, куда жителям предложат выносить свои елки. Важное требование: хвойные должны быть без украшений.
— Это очень хорошая акция, которая позволяет дать новогодним деревьям вторую жизнь с помощью переработки, а также снизить объемы захоронения отходов на полигоне. Мы намерены проводить ее и впредь, — подчеркнул А. Дорохович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции по сбору и последующей переработке елок после новогодних праздников проведут в Минске перевозчики отходов. Как передает корреспондент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)