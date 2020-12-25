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После новогодних праздников живые елки у минчан примут на переработку

25.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акции по сбору и последующей переработке елок после новогодних праздников проведут в Минске перевозчики отходов. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Собирать и вывозить новогодние деревья из столичных дворов будут в два последних воскресенья первого месяца года — 17 и 24 января.

Как и в прошлом году, когда акция состоялась в столице впервые, на придомовых территориях определят места, куда жителям предложат выносить свои елки. Важное требование: хвойные должны быть без украшений.

— Это очень хорошая акция, которая позволяет дать новогодним деревьям вторую жизнь с помощью переработки, а также снизить объемы захоронения отходов на полигоне. Мы намерены проводить ее и впредь, — подчеркнул А. Дорохович.
 
Теги: Минск
 
 
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Акции по сбору и последующей переработке елок после новогодних праздников проведут в Минске перевозчики отходов. Как передает корреспондент...
 
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