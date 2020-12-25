После заключения сделки по Brexit в Шотландии вновь заговорили о независимости













Об этом она написала в Twitter.





"Прежде чем начнется какая-то суета, стоит вспомнить, что Brexit осуществляется против воли шотландцев", – написала Стерджен.





Она заявила, что шотландцы из-за Brexit больше потеряли, чем приобрели, и призвала двигаться к независимости.

"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсирует все то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", – добавила министр.





Шотландия – страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании. В 1706 году между Шотландией и Англией был подписан "Договор об унии", а к 1707-ому году парламенты обеих стран ратифицировали "Акт об унии", образовавший Королевство Великобритании, после чего парламент Шотландии был распущен. После референдума 1997 года и принятого в 1998 году Шотландского акта в 1999 году был восстановлен парламент Шотландии.





Напомним, в 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании. В прошлом году Никола Стерджен заявляла, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.







