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После заключения сделки по Brexit в Шотландии вновь заговорили о независимости

25.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того как мир облетела новость о заключении выстраданной торговой сделке между Великобританией и ЕС, свое слово вновь сказала Шотландия. Первый министр страны Никола Стерджен, комментируя это соглашение, заявила о том, что решение Великобритании о выходе из ЕС реализуется вопреки желанию шотландцев.




Об этом она написала в Twitter.

"Прежде чем начнется какая-то суета, стоит вспомнить, что Brexit осуществляется против воли шотландцев", – написала Стерджен.

Она заявила, что шотландцы из-за Brexit больше потеряли, чем приобрели, и призвала двигаться к независимости.
 
"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсирует все то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", – добавила министр.

Шотландия – страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании. В 1706 году между Шотландией и Англией был подписан "Договор об унии", а к 1707-ому году парламенты обеих стран ратифицировали "Акт об унии", образовавший Королевство Великобритании, после чего парламент Шотландии был распущен. После референдума 1997 года и принятого в 1998 году Шотландского акта в 1999 году был восстановлен парламент Шотландии.

Напомним, в 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании. В прошлом году Никола Стерджен заявляла, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.
 
Теги: Новости
 
 
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После того как мир облетела новость о заключении выстраданной торговой сделке между Великобританией и ЕС, свое слово вновь сказала Шотландия. Первый министр...
 
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