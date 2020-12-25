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Роналду поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото в забавной пижаме
Источник материала: Партизан
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своем "твиттере". Футболист поздравил всех с наступающим Рождеством.
"Желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", - написал Криштиану, прикрепив фото со своей невестой Джорджиной и детьми.
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Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своем "твиттере". Футболист поздравил всех с наступающим Рождеством.
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