Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

Делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, которые весь этот год почти безрезультатно препирались из-за основных принципов будущего соглашения, в последние недели совершили финальный рывок и все же согласовали текст.





Заявление правительства Великобритании

"Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этой сделке", - говорится в заявлении британского правительства.





"Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами".





"Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах".





"Это крупнейшая двусторонняя сделка, подписанная сторонами, она регулирует торговлю, объем которой в 2019 году составил 668 млрд фунтов".









Реакция Евросоюза

На пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение честным и сбалансированным.





"Это была долгая и извилистая дорога, но в итоге мы получили хорошую сделку".





"Это честная, сбалансированная сделка, и это правильно и ответственно для обеих сторон".





Урсула фон дер Ляйен добавила, что настало время перевернуть эту страницу и смотреть в будущее.





Великобритания остается надежным партнером ЕС, подчеркнула она.





"Сегодня я чувствую только тихое удовлетворение и, честно говоря, облегчение. Я знаю, что это - тяжелый для некоторых день, и нашим друзьям в Соединенном Королевстве я хочу сказать: расставание - это такая сладкая печаль! - сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, процитировав Уильяма Шекспира. - Всем европейцам я говорю: пора оставить брексит позади, наше будущее творится в Европе".





"Четыре года коллективных усилий и единства Евросоюза, решимости сохранить мир и стабильности на острове Ирландия, защитить права граждан и единый рынок, построить новое партнерство с Британией. Спасибо всем!" - добавил глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье.





Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам, что на этих переговорах ЕС выступал с позиции силы, поскольку жесткий разрыв сильнее ударил бы по 66-миллионной Британии, чем по 450-миллионному Евросоюзу.





В результате, по словам фон дер Ляйен, ЕС добился принятия действенного механизма, который заставит стороны честно конкурировать на едином рынке и не пытаться обеспечить оим фирмам нечестные преимущества.





Интенсивные переговоры

В самое ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.





Британская Палата общин планирует ратифицировать соглашение 30 декабря. Лидер оппозиции Кир Стармер уже заявил, что лейбористы поддержат этот договор.





Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры по телефону, утрясая те детали, о которых не могли договориться делегации.





Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.





Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.





Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т.д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно - сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.





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О единых правилах для бизнеса стороны поэтапно договорились. Детали неизвестны: сам текст документа объемом в многие сотни страниц еще никто, кроме непосредственно причастных, не видел.





Но из регулярных отчетов Мишеля Барнье перед послами стран ЕС в Брюсселе пресса узнала, что в итоге стороны отказались от первоначального требования ЕС об автоматическом следовании Британии правилам Евросоюза и пришли к некоему "реактивному механизму".





В нем стороны получают право отвечать пошлинами в конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно облегчить жизнь своим фирмам путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.





В последние дни нерешенным оставался только вопрос рыболовства. В итоге стороны, по сведениям из Брюсселя, решили, что на переходный период длиной в пять с половиной лет рыбаки стран ЕС сохранят право ловить рыбу в британских водах, но меньше, чем до сих пор.





Главный же итог этих договоренностей - в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.





Это, однако, не означает, что в торговле все останется как было: с 1 января между Британией и ЕС в любом случае появится таможенная граница со всей сопутствующей бюрократией и расходами на нее.





В последний момент

Срок, когда соглашение можно было утвердить "как положено", с ратификацией всеми парламентами ЕС, стороны давно пропустили. Оставался вариант с ратификацией только Европарламентом.





Лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер в конце прошлой недели заявил, что если соглашение не будет готово к воскресенью, то и Европарламент уже не успеет ратифицировать соглашение.





Единственный вариант, оставшийся сейчас у ЕС, - задействовать статью 218(5) Договора о Европейском союзе, согласно которому Европейский совет - высший орган ЕС - может временно ввести международное соглашение в действие, а ратификацию его всеми странами ЕС оставить на потом.





Но и для такого процедурного варианта сторонам надо было уже очень торопиться: юридическая служба Европейского совета во вторник сказала, что если текста соглашения не будет до Рождества, 25 декабря, то даже и временный ввод его в действие с 1 января будет невозможен.