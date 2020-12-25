Лукашенко рассчитывает на личную встречу с Папой Римским









"Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Беларуси и личную встречу с понтификом. Президент также передал главе Римско-католической церкви благодарность за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений", - говорится в cообщении.





Лукашенко подчеркнул, что "отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение".





"Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи", - отметили в пресс-службе.





Лукашенко отметил, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией. А белорусским правительством предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию.

Напомним, что политологи высказывали предположение, что Ватикан может выступить посредником в переговорах между Беларусью и Европой по урегулированию политического кризиса.