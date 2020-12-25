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Лукашенко рассчитывает на личную встречу с Папой Римским

25.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Лукашенко в четверг.



"Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Беларуси и личную встречу с понтификом. Президент также передал главе Римско-католической церкви благодарность за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений", - говорится в cообщении.  

Лукашенко подчеркнул, что "отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение". 

"Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи", - отметили в пресс-службе.

Лукашенко отметил, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией. А белорусским правительством предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию.

Напомним, что политологи высказывали предположение, что Ватикан может выступить посредником в переговорах между Беларусью и Европой по урегулированию политического кризиса. 
 
 
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Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Лукашенко в четверг.
 
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