Мнение о возрасте: «Мысль о том, что 40 лет - это финишная прямая, оказалась моим лучшим заблуждением»

Источник материала: Tut.by

Пусть новая колонка Татьяны Сулимовой о мужском и женском, вечной молодости и времени, которого во всех смыслах нет, поднимет вам настроение. Главное, не просите мужей вас сфотографировать — ну не будем спойлерить.



Татьяна СулимоваАвтор книги «Послушайте что!», радиоведущая, колумнист LADY.TUT.BY

Моя подруга, ее муж и корзина с угощениями шли в гости. Но не дошли, разругались в хлам. Накануне в далеком-предалеком, темном-претемном, заброшенном и позабытом всеми углу гардероба Оля нашла платье, которое надевала 20 лет назад, на празднование Миллениума.

Дизайнерское, за много денег. Примерила из любопытства — и, о боги! Платье село как влитое. Оля ну танцевать! Двадцать лет, трое детей… Все-таки приятно осознавать, что время над нами не властно. А когда еще и вытачки груди на месте!

В гости идти было реально лень, но платье ведь… Блестящие молнии подчеркивали линию талии, декольте прекрасное — все-таки девочка-девочка, следит за собой.



Кадр из сериала «Секс в большом городе» носит иллюстративный характер

— Дорогой, сфотографируй меня, пожалуйста!

Если вы человек с мужем, то знаете, что после такого обращения он обмякает, сходит с лица и начинает скучать, тыча пальцем в кнопку камеры. Как результат, в папке "Фото" появляется два кадра, где вы с половиной головы или без ног.

— Ну как ты меня сфотографировал?!

А он, такой, в ответ:

— Нормально я тебя сфотографировал.

Начинаешь его учить, а он же человек с двумя высшими и пятью изобретательскими патентами, и вообще — не для того мама его выкармливала.

Вот и Оля выпала в осадок, проверив результат фотосессии:

— Дорогой, почему я на твоих фото такая квадратная и старая?

— Какая есть.

— Как — какая есть? Неправда! Я же вижу себя в зеркале, я выгляжу иначе, гораздо лучше, чем здесь! Попробуй словить свет, присядь, сфотографируй снизу. Я хочу выложить в Сеть два кадра разницей в 20 лет, и чтобы все писали — «совсем не изменилась!» или «стала лучше!»

— Слушай, ты изменилась! Прошло 20 лет. Ты выглядишь иначе. Как красивая женщина, но в возрасте. Зачем ты хочешь показать, что все еще выпускница. Тебе далеко за 30, а именно — 47.

В этом месте супругу, видимо, стоило сказать, как сильно он ее любит, даже больше, чем 20 лет назад. И что он сам изменился, но это только к лучшему, но он почему-то съехал в критику, что и стало роковой ошибкой.

— Зачем ты танцуешь? Строишь сумасшедшие планы? Хочешь сменить профессию? Делаешь вид, что все еще молода?

Оля выразилась грубо, открыла шампанское и ушла в ночь.



Кадр из фильма «Афера по-американски» носит иллюстративный характер

На днях мы общались с футурологом. Да, есть такие люди, которые изучают будущее, чтобы лучше понять настоящее.

— Возраст отменят, — заявил он безапелляционно.

— Как? Совсем или только в правилах этикета?

— Совсем. В будущем биологический возраст не будет иметь значения. Технологии позволят сохранять себя в оптимальной форме долгие годы. Это даст возможность спокойнее относиться ко многим вещам, не будет столь фатальным решением — выбор профессии, пары, рождение детей.

Многие вещи изменятся именно из-за отмены возраста. На телеэкране мы будем видеть очень много 70−80-летних ведущих. При этом они не будут подкрашивать седину. «Возрастные люди» (как их сейчас называют) будут в тренде. Особенно активные и горящие.

Уколы молодости никто не будет использовать. Морщины станут украшением, безо всяких аллегорий, потому что кульминация жизни человека сместится на вторую половину жизни, там будет все самое интересное.

— Скорей бы!



Кадр из фильма «Век Адалин» носит иллюстративный характер

В детстве я считала, сколько мне будет в 2000, 2010, 2020.

Видела себя утомленной жизнью теткой, с авоськами, из которых в разные стороны торчат кефир, батон и морковка. У меня должно было быть много букв в эпикризе и очень сосредоточенный на проблемах взгляд.

Зачем я так плохо думала? Что видела. Я же не футуролог, строила прогнозы на основе жизненного опыта. И среди всех моих ошибочных суждений — мысль о том, что 40 — это финишная прямая, оказалась лучшим заблуждением.

На втором месте — предположение, что только хорошим девочкам хорошо живется. Но это совсем другая тема разговора.

А сегодня я точно знаю одно: когда надеваешь свое детское платье, не нужно просить мужа сделать фото на память. Просто кайфуй! Пей шампанское! И будь счастлива под сегодняшними звездами!