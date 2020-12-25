|
Мнение о возрасте: «Мысль о том, что 40 лет - это финишная прямая, оказалась моим лучшим заблуждением»
Источник материала: Tut.by
Пусть новая колонка Татьяны Сулимовой о мужском и женском, вечной молодости и времени, которого во всех смыслах нет, поднимет вам настроение. Главное, не просите мужей вас сфотографировать — ну не будем спойлерить.
Моя подруга, ее муж и корзина с угощениями шли в гости. Но не дошли, разругались в хлам. Накануне в далеком-предалеком, темном-претемном, заброшенном и позабытом всеми углу гардероба Оля нашла платье, которое надевала 20 лет назад, на празднование Миллениума.
Дизайнерское, за много денег. Примерила из любопытства — и, о боги! Платье село как влитое. Оля ну танцевать! Двадцать лет, трое детей… Все-таки приятно осознавать, что время над нами не властно. А когда еще и вытачки груди на месте!
В гости идти было реально лень, но платье ведь… Блестящие молнии подчеркивали линию талии, декольте прекрасное — все-таки девочка-девочка, следит за собой.
— Дорогой, сфотографируй меня, пожалуйста!
Если вы человек с мужем, то знаете, что после такого обращения он обмякает, сходит с лица и начинает скучать, тыча пальцем в кнопку камеры. Как результат, в папке "Фото" появляется два кадра, где вы с половиной головы или без ног.
— Ну как ты меня сфотографировал?!
А он, такой, в ответ:
— Нормально я тебя сфотографировал.
Начинаешь его учить, а он же человек с двумя высшими и пятью изобретательскими патентами, и вообще — не для того мама его выкармливала.
Вот и Оля выпала в осадок, проверив результат фотосессии:
— Дорогой, почему я на твоих фото такая квадратная и старая?
— Какая есть.
— Как — какая есть? Неправда! Я же вижу себя в зеркале, я выгляжу иначе, гораздо лучше, чем здесь! Попробуй словить свет, присядь, сфотографируй снизу. Я хочу выложить в Сеть два кадра разницей в 20 лет, и чтобы все писали — «совсем не изменилась!» или «стала лучше!»
— Слушай, ты изменилась! Прошло 20 лет. Ты выглядишь иначе. Как красивая женщина, но в возрасте. Зачем ты хочешь показать, что все еще выпускница. Тебе далеко за 30, а именно — 47.
В этом месте супругу, видимо, стоило сказать, как сильно он ее любит, даже больше, чем 20 лет назад. И что он сам изменился, но это только к лучшему, но он почему-то съехал в критику, что и стало роковой ошибкой.
— Зачем ты танцуешь? Строишь сумасшедшие планы? Хочешь сменить профессию? Делаешь вид, что все еще молода?
Оля выразилась грубо, открыла шампанское и ушла в ночь.
На днях мы общались с футурологом. Да, есть такие люди, которые изучают будущее, чтобы лучше понять настоящее.
— Возраст отменят, — заявил он безапелляционно.
— Как? Совсем или только в правилах этикета?
— Совсем. В будущем биологический возраст не будет иметь значения. Технологии позволят сохранять себя в оптимальной форме долгие годы. Это даст возможность спокойнее относиться ко многим вещам, не будет столь фатальным решением — выбор профессии, пары, рождение детей.
Многие вещи изменятся именно из-за отмены возраста. На телеэкране мы будем видеть очень много 70−80-летних ведущих. При этом они не будут подкрашивать седину. «Возрастные люди» (как их сейчас называют) будут в тренде. Особенно активные и горящие.
Уколы молодости никто не будет использовать. Морщины станут украшением, безо всяких аллегорий, потому что кульминация жизни человека сместится на вторую половину жизни, там будет все самое интересное.
— Скорей бы!
В детстве я считала, сколько мне будет в 2000, 2010, 2020.
Видела себя утомленной жизнью теткой, с авоськами, из которых в разные стороны торчат кефир, батон и морковка. У меня должно было быть много букв в эпикризе и очень сосредоточенный на проблемах взгляд.
Зачем я так плохо думала? Что видела. Я же не футуролог, строила прогнозы на основе жизненного опыта. И среди всех моих ошибочных суждений — мысль о том, что 40 — это финишная прямая, оказалась лучшим заблуждением.
На втором месте — предположение, что только хорошим девочкам хорошо живется. Но это совсем другая тема разговора.
А сегодня я точно знаю одно: когда надеваешь свое детское платье, не нужно просить мужа сделать фото на память. Просто кайфуй! Пей шампанское! И будь счастлива под сегодняшними звездами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнение о возрасте: «Мысль о том, что 40 лет - это финишная прямая, оказалась моим лучшим заблуждением»
Пусть новая колонка Татьяны Сулимовой о мужском и женском, вечной молодости и времени, которого во всех смыслах нет, поднимет вам настроение. Главное, не просите...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)