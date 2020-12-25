«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»

Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко прокомментировал решение суда по своему иску к внешнеполитическому ведомству.



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Суд Ленинского района Минска отказал в иске об изменении формулировки его увольнения (с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства»). Такое решение приняла 24 декабря судья Ольга Шодор.

«Представители якобы легитимной власти так и не осмелились дать в публичном суде ответы на актуальные вопросы, которые, уверен, волнуют все белорусское общество», — отметил Владимир Астапенко, назвав неявку ответчика «ярким свидетельством «готовности» МИД к открытому диалогу и защите своей позиции».

Он сожалеет, что так и не получил возможности выступить в суде, так как «очень хотелось потребовать правосудия от имени десятков тысяч пострадавших от репрессий и особенно от имени родных и близких погибших героев».

«Не сомневаюсь, что мое обращение к нанимателю в лице государства поддержали бы большинство государственных служащих, которые вынуждены молчать под угрозой увольнений. Убежден, что сегодня со мной могли бы задать вопросы тысячи сотрудников МИД и других министерств, уволившиеся или уволенные после августа за свои политические убеждения», — считает Астапенко.

Дипломат напомнил, что в верительных грамотах белорусских послов содержится фраза: «прашу верыць усяму, што Пасол будзе мець гонар паведаміць Вам ад майго імя».

«Я по-прежнему считаю, что в условиях, когда президент утратил легитимность, а его лживые приспешники, по сути, осуществляют геноцид в отношении белорусского народа, вручение таких грамот является аморальным и неприемлемым. И сегодня далеко не «гонар», а «сорам» быть на службе у Лукашенко, который утратил всякое доверие в глазах абсолютного большинства наших граждан», — считает дипломат.

Он предупредил, что судебное решение по его иску, как и десятки тысяч других неправомерных и несправедливых приговоров в отношении белорусов, требующих прекращения насилия и проведения честных выборов, «станут новыми страницами в «Единой книге регистрации преступлений», которые мы так просто не перевернем».

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Астапенко подчеркивал, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР. В 1992-1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008-2015 годах был послом на Кубе. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

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