|
«Быть на службе у Лукашенко сегодня не честь, а позор»
Источник материала: Навiны
Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко прокомментировал решение суда по своему иску к внешнеполитическому ведомству.
Суд Ленинского района Минска
«Представители якобы легитимной власти так и не осмелились дать в публичном суде ответы на актуальные вопросы, которые, уверен, волнуют все белорусское общество», — отметил Владимир Астапенко, назвав неявку ответчика «ярким свидетельством «готовности» МИД к открытому диалогу и защите своей позиции».
Он сожалеет, что так и не получил возможности выступить в суде, так как «очень хотелось потребовать правосудия от имени десятков тысяч пострадавших от репрессий и особенно от имени родных и близких погибших героев».
«Не сомневаюсь, что мое обращение к нанимателю в лице государства поддержали бы большинство государственных служащих, которые вынуждены молчать под угрозой увольнений. Убежден, что сегодня со мной могли бы задать вопросы тысячи сотрудников МИД и других министерств, уволившиеся или уволенные после августа за свои политические убеждения», — считает Астапенко.
Дипломат напомнил, что в верительных грамотах белорусских послов содержится фраза: «прашу верыць усяму, што Пасол будзе мець гонар паведаміць Вам ад майго імя».
«Я по-прежнему считаю, что в условиях, когда президент утратил легитимность, а его лживые приспешники, по сути, осуществляют геноцид в отношении белорусского народа, вручение таких грамот является аморальным и неприемлемым. И сегодня далеко не «гонар», а «сорам» быть на службе у Лукашенко, который утратил всякое доверие в глазах абсолютного большинства наших граждан», — считает дипломат.
Он предупредил, что судебное решение по его иску, как и десятки тысяч других неправомерных и несправедливых приговоров в отношении белорусов, требующих прекращения насилия и проведения честных выборов, «станут новыми страницами в «Единой книге регистрации преступлений», которые мы так просто не перевернем».
Владимир Астапенко подал в отставку в день
3 ноября Лукашенко подписал
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко прокомментировал решение суда по своему иску к внешнеполитическому ведомству.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)