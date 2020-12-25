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Романчук: «Тадеуш Кондрусевич показывает нам, как летать, как творить, как жить»

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Поздравление-обращение от известного экономиста.

Романчук: «Тадеуш Кондрусевич показывает нам, как летать, как творить, как жить»

Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

– Рождество – уникальное время любви, веры и сказочности. Любви к Богу, жизни и Человеку. Веры в победу добра и торжество справедливости. Сказку каждого из нас, которая может стать былью, – пишет Ярослав Романчук. – Ведь постно жить без сладкой сказки. Даже если вокруг жгучая несправедливость. Вопреки жестокости, унижению, плевкам в души и ударам по совести. Несмотря на варварство дубин, мантий и касок. Перед лицом наглой лжи, циничных ссылок на «закон», на фоне вездесущих автозаков и токсичных начальников.

А Христу в его время было легко? А Петру отрицать Христа было просто перед лицом римских ОМОНовцев? А первым христианам скрываться от большинства щедро позволяли цари и аристократы? Думаете, легко было сохранить веру в Добро, Справедливость и Человека, когда религиозные начальники пустились во все тяжкие?

Были черные времена, когда за Крест и Христа распинали, раздевали, разоряли и убивали. Совсем недавно были советские времена, когда в храмы ходили тайком, за веру в Бога и свободу наказывали изгнанием из общества. Думаете, тогда было легче, чем сейчас?

Более двух тысяч лет в каждом обществе живут, действуют люди, которые поцелованы Богом. Они святые. Они праведники. Они – маяки для людей. Они – живые доказательства существования Атлантов. Они – фундаменты цивилизации.

Они не из тех, у кого больше всего подписчиков в Инстаграме. У них нет миллионных просмотров на Youtube. Они не любят глянец и понты, шик и блеск богатства.

Рождество-2020 – это восхищение, преклонение, гордость всего мира за нашего земляка – великого Тадеуша Кондрусевича. Он – глава Католической церкви в Беларуси. Он – мой земляк, с Гродненщины. Из обыкновенной деревни, совсем рядом с тем местом, где родилась моя мама. Он всю жизнь был верен себе, своим ценностям, вере в Бога.

Его не сломали ни коммунисты, ни КГБ-исты, ни пропагандисты. Он не обозлился, не разложился, не слился. Сила духа, непоколебимость веры, искренняя доброта сердца сделали митрополита Кондрусевича настоящим лидером, пастырем слабых и заблудших, надеждой для тех, кто пытается избавиться от страха и по-настоящему полюбить Бога.

Как символично возвращение Тадеуша Кондрусевича домой, в родную страну как раз накануне Рождества. Нельзя читать и слушать этого великого беларуса без слез: «Сегодня, когда я переезжал границу, я попросил водителя остановиться, стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю (плачет). Это моя земля! Я вырос здесь! И никогда я не выступал против Беларуси, всегда охранял ее интересы и буду делать это дальше».

Рождество-2020 – это победа Тадеуша Кондрусевича над силами Зла, над ложью, культом насилия и унижения. В далёком 1979 году Папа Ян Павел II впервые в качестве понтифика приехал в родную Польшу: «Да сойдет дух Твой, да сойдет Дух твой и изменит облик земли… Этой земли». Тадеуш Кондрусевич – достойный ученик Великого Папы Иоанна Павла II.

Его «Не бойтесь!» звучало миллионы раз в Беларуси в 2020-ом, как когда-то в 1980-е в тоталитарной Польше. Вслед за святым Яном Павлом II Т. Кондрусевич может повторить: «Даже если тебя убьют, это не самое страшное, что может произойти».

На Рождество Тадеуш Кондрусевич подарил нам надежду. Он вернулся. Это самый ценный подарок для беларусов в 2020 году. Он укрепил нашу веру в победу правды и свободы. Он убеждает нас, что Небо – не на стороне Зла, что оно не может быть на стороне Зла. Главное – не сдаваться, не падать духом, не вешать нос и не надеяться на то, что кто-то как-то вдруг выполнит за нас наш гражданский долг – освобождение Беларуси.

Святой Ян Павел II пророчески говорил: «Вера и разум — два крыла, на которых человеческий дух возносится к созерцанию истины». Тадеуш Кондрусевич показывает нам, как летать, как творить, как жить.

Пусть Рождество очистит наш разум от скверны фейков, догм и пропаганды. Пусть Рождество изгонит из сердец ненависть, гордыню и тщеславие. Пусть Рождество зарядит нас желанием поиска и познания истины там, где она есть. Пусть Рождество укрепит нашу веру в свободную, народную Беларусь, родину таких героев, как наш великий земляк Тадеуш Кондрусевич.

З Калядамі!

Счастливого Рождества!

Merry Christmas!

Szczęśliwego Bożego Narodzenia!

З Різдвом!

 
 
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