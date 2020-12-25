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Водитель после ДТП вышел из машины и был сбит насмерть под Логойском - видео
25.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смертельная авария произошла на 21-м километре трассы Минск-Витебск вечером 24 декабря, об этом рассказали в пресс-службе МВД.
На дороге под Логойском Kia Sportage под управлением 70-летнего водителя выезжала с обочины в направлении Витебска и не уступила дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. Машины столкнулись, в результате маршрутка, где находилось 19 человек, вылетела в кювет.
Водитель Kia хотел убедиться, что с пассажирами все в порядке, и подошел к Mercedes. Когда он возвращался к своей машине, его сбил приезжавший мимо Ford Mondeo.
Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки
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Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, водитель Kia решил убедиться, что с пассажирами все в порядке – и сам попал под машину.
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