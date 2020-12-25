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Водитель после ДТП вышел из машины и был сбит насмерть под Логойском - видео

25.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертельная авария произошла на 21-м километре трассы Минск-Витебск вечером 24 декабря, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

© Photo : МВД Беларуси
В Гомельской области столкнулись МАЗ и Peugeot: водитель легковушки погиб

На дороге под Логойском Kia Sportage под управлением 70-летнего водителя выезжала с обочины в направлении Витебска и не уступила дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. Машины столкнулись, в результате маршрутка, где находилось 19 человек, вылетела в кювет.

Водитель Kia хотел убедиться, что с пассажирами все в порядке, и подошел к Mercedes. Когда он возвращался к своей машине, его сбил приезжавший мимо Ford Mondeo.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки под Лидой погибла девушка - она была пассажиркой одной из машин, попавших в аварию, и ждала на дороге приезда сотрудников ГАИ.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, водитель Kia решил убедиться, что с пассажирами все в порядке – и сам попал под машину.
 
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