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Реальная Россия: приехал покорять Москву и потерял все, но не унывает (видео)

25.12.2020 09:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Что мы представляем, когда слышим слово Россия? Огромные просторы, разруху или богатую Москву? У каждого найдется огромное количество ассоциаций. Но в реальной жизни любая большая страна — это огромное количество разнообразных мест, людей и историй. Чтобы собрать самые необычные сюжеты, мы вместе с Samsung Galaxy Note20 Ultra запускаем проект «Реальная Россия» и отправляемся в путешествие по большому транссибирскому маршруту от Москвы до Владивостока. Первая история, как и наше путешествие, начинается в Москве — огромном мегаполисе с множеством возможностей. Городе, который может тебя озолотить или полностью разорить. Что случилось с героем сюжета — смотрите дальше. 

Этот проект мы реализуем совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra — смартфоном нового уровня съемки, позволяющим увидеть детали, которые раньше заметить было невозможно. Снимайте в революционном разрешении 8K и получайте сверхчеткие фотографии высокого качества прямо из видео. Откройте новую главу в истории мобильных устройств.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

 

 
 
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Что мы представляем, когда слышим слово Россия? Огромные просторы, разруху или богатую Москву? У каждого найдется огромное количество ассоциаций. Но в реальной...
 
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