|
Реальная Россия: приехал покорять Москву и потерял все, но не унывает (видео)
Источник материала: Onliner
Что мы представляем, когда слышим слово Россия? Огромные просторы, разруху или богатую Москву? У каждого найдется огромное количество ассоциаций. Но в реальной жизни любая большая страна — это огромное количество разнообразных мест, людей и историй. Чтобы собрать самые необычные сюжеты, мы вместе с
Этот проект мы реализуем совместно с
Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что мы представляем, когда слышим слово Россия? Огромные просторы, разруху или богатую Москву? У каждого найдется огромное количество ассоциаций. Но в реальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)