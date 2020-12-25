Реальная Россия: приехал покорять Москву и потерял все, но не унывает (видео)

Источник материала: Onliner

Что мы представляем, когда слышим слово Россия? Огромные просторы, разруху или богатую Москву? У каждого найдется огромное количество ассоциаций. Но в реальной жизни любая большая страна — это огромное количество разнообразных мест, людей и историй. Чтобы собрать самые необычные сюжеты, мы вместе с Samsung Galaxy Note20 Ultra запускаем проект «Реальная Россия» и отправляемся в путешествие по большому транссибирскому маршруту от Москвы до Владивостока. Первая история, как и наше путешествие, начинается в Москве — огромном мегаполисе с множеством возможностей. Городе, который может тебя озолотить или полностью разорить. Что случилось с героем сюжета — смотрите дальше.