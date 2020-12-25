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Сбудется и наше общее желание!
Источник материала: Хартия'97
Сбудется и наше общее желание!
Этого ведь хотят миллионы.
Немного грустная история. Впрочем, как и положено в сочельник.
2011 год я
В камере на троих нас было четверо, в общем, терпимо.
В камере был телевизор, но он был намертво отключен от внешнего сигнала и стабильно показывал только трещащие черно-серые полосы. Однако с помощью железной оправы для очков, ложек и “шлёмки”, железной тюремной миски, удалось соорудить какое-то подобие антенны, и (о чудо!) телик заработал.
Ближе к вечеру меня все же вызвали к начальнику СИЗО, который заскочил на работу с их чекистского собрания из клуба, находящегося в двух шагах от тюрьмы. Зачем он меня вызывал - я так и не понял. Возможно, чтобы потом доложить начальству о своем служебном рвении, мол, работаю даже во время торжеств. Возможно, чтобы просто поиздеваться рассказом о погоде на воле и о приближающемся празднике.
Когда конвоир уже выводил меня из кабинета, я не спросил, а констатировал, что не собираюсь в эту ночь соблюдать режим, и что мы всей камерой решительно намерены встретить новогоднюю полночь. Тюремщик промолчал, и я понял, что мешать нам не будут.
Из обязательного набора оставалась только елочка.
Собственно для этого я и пишу этот пост: чтобы подсказать, как ее сделать. Прекрасная елка получается из виноградной грозди. Может, кому-то понадобится такой своеобразный совет.
К сожалению, многим замечательным людям, героям нашей Беларуси придется встретить Новый год за решеткой. Я от всего сердца желаю им и нам всем скорейшей свободы.
В ту новогоднюю ночь в канун 2011 года я задумал одно желание: освобождение Иры из этой тюрьмы, чтобы она скорее смогла обнять и успокоить Даньку. Оно вскоре сбылось. Сбудется и наше общее желание! Этого ведь хотят миллионы!
Андрей Санников,
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