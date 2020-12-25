Тихановская: «Одно маленькое чудо уже случилось»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидер сторонников перемен поздравила всех, кто сегодня празднует Рождество.





– Белорусские верующие открыто выражают свое несогласие с творящимся злом. За это их задерживают, судят и отправляют за решетку. Но никто не должен страдать за свою веру, – обратилась в сочельник Светлана Тихановская. – Это день, когда вера в чудеса чуть больше, чем обычно. Одно маленькое чудо уже случилось: архиепископ Тадеуш Кондрусевич смог вернуться в Беларусь и провести праздничную службу в Минске.

Это чудо – итог заступничества белорусов, которые поняли важность единства. Я хочу поздравить с Рождеством всех, кто встречает его сегодня. Пусть этот светлый праздник напомнит вам про силу надежды и любви.

Поделитесь ими с теми, кому сейчас это особенно необходимо. Помогите слабым, поделитесь с нуждающимися. Напишите письма тем, кто находится в тюрьме, чтобы они почувствовали, что мы – с ними. Это и есть то маленькое чудо, на которое способен каждый из нас.