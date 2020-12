7 добрых навінаў за мінулы год

Источник материала: Свабода

Мабільная плятформа Google Play штогод вызначае найлепшыя прадукты ў шэрагу намінацый. «Найлепшая мабільная праграма» (Best App) — ці ня самая прэстыжная зь іх.

Сама каманда называе Loóna гідам, які «адпраўляе вас у начное падарожжа». Карыстальнік выбірае сцэну, адпаведную свайму настрою, а затым «размалёўвае чароўныя лякацыі» — і расслабляецца. Loóna ўяўляе сабою камбінацыю візуальнага шэрагу, гукавой атмасфэры, узаемадзеяньня з карыстальнікам і гісторыі. Усё разам дапамагае стварыць умовы для сну. Рэйтынг праграмы ў Google Play — 4,4, у App Store — 4,9.

Сэрвіс для сну Loóna зьявіўся ў жніўні мінулага году. Яго распрацавалі беларускія праграмісты — ІТ-прадпрымальнікі Андрэй Янчурэвіч, Дзьмітры Дорын, Сяргей Ганчар і Яўген Неўгень. Яны вядомыя як стваральнікі пасьпяховага сэрвісу фота- і відэафільтраў для сэлфі MSQRD, купленага ў 2016 годзе Facebook’ам.

Відэаролік з жыцьця надзвычайнай беларускай жывёліны зьявіўся на канале WildBelarus.com . Адмыслоўцы паведамляюць, што апошні мядзьведзь у Белавескай пушчы быў забіты ў 1879 годзе. Усе спробы вярнуць яго дагэтуль былі марнымі.

Дзікія мядзьведзі жывуць у Налібоцкай пушчы.

Толькі не палічыце за зьдзек, бо гэтай навіны чакалі доўга, а дачакаліся якраз у год закрытых межаў, локдаўнаў і палітычнага крызісу ў Беларусі.

Тым ня менш з 1 ліпеня беларусы могуць плаціць за шэнгенскую візу не 80 эўра, а 35. Ад гэтай даты набыла моц дамова аб рэадмісіі паміж Беларусьсю і Эўразьвязам.

Згодна з пагадненьнем Беларусь абавязваецца прымаць на сваю тэрыторыю грамадзян, якія парушылі ўмовы ўезду на тэрыторыю ЭЗ або ўмовы знаходжаньня ў ЭЗ. Пагадненьне датычыць як асобаў, якія маюць дазвол на пражываньне ў ЭЗ або дзейную візу, выдадзеную Беларусьсю, так і тых, хто незаконна трапіў на тэрыторыю ЭЗ пасьля знаходжаньня на тэрыторыі Беларусі або транзыту празь яе.

За драматычнай гісторыяй любові Андрэя Горвата і палаца ў Нароўлі ў фэйсбуку пісьменьніка сачыла ўся Беларусь.

