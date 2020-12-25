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Георгий Гахария опять назначен премьером Грузии

25.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Георгий Гахария вновь возглавил правительство Грузии. Соответствующее распоряжение президента страны Саломе Зурабишвили опубликовано на официальном сайте администрации.

«В соответствии с п. 5 ст. 56 Конституции Грузии назначить Георгия Гахарию премьер-министром Грузии», — говорится в указе.

Гахария является членом правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Пост главы правительства он занимает с сентября 2019 года. Повторно на должность премьер-министра его выдвинула правящая партия 14 декабря, передает РБК.

Ранее, 24 декабря, грузинский парламент единогласно выразил доверие новому составу правительства, возглавляемого Гахарией. Практически все министры сохранили свои посты, за исключением главы Министерства юстиции Теи Цулукиани. Теперь она возглавляет парламентский комитет по науке, образованию и культуре. Ее место в правительстве занял Гоча Лорткипанидзе. На назначение одобренных министров у Гахарии есть два дня.

В ноябре в Грузии в два тура прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия. Она набрала 48,22% голосов и получила 90 из 150 мандатов.

 
 
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Георгий Гахария вновь возглавил правительство Грузии. Соответствующее распоряжение президента страны Саломе Зурабишвили опубликовано на официальном сайте...
 
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