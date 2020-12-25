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Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft

25.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет в пятницу, 25 декабря, американское издание The Washington Post.

По данным издания, в результате недавних кибератак злоумышленники также смогли добраться до электронной почты как минимум одной частной компании.

Предположительно, хакеры действовали через корпоративного партнера компании Microsoft, которого источники информации не назвали. В самой компании Microsoft настаивают, что не выявили никаких уязвимостей и следов взлома предоставляемых продуктов или облачного сервиса, передает DW.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что хакеры, предположительно действующие в российских интересах, пытались получить несанкционированный доступ к электронной переписке CrowdStrike Holdings Inc. - американской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

Специалисты Центра изучения угроз корпорации Microsoft cвязались с компанией, предупредив, что киберпреступники пытались получить доступ к переписке с помощью облачной платформы Microsoft Azure. "Была предпринята попытка прочитать электронную почту - и она, как подтвердили в Miсrosoft, провалилась", - отметили специалисты CrowdStrike Holdings Inc.

В свою очередь, 13 декабря стало известно, что неустановленные хакеры смогли взломать компьютерные системы как минимум 40 государственных структур США, а также еще неизвестное число частных фирм, включая и саму Microsoft. При этом большая часть целей хакеров - около 80% - находилась в США, а остальные 20% были разбросаны по всему миру.

Злоумышленники начали атаку в марте 2020 года, когда им удалось разместить вредоносное программное обеспечение в системах американской компании SolarWinds, которая производит программы для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Через систему автоматических обновлений вирус скачали около 18 тысяч клиентов этой компании.

Кибератаку под названием Sunburst называют самой опасной в истории США. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в ее организации российских хакеров. Дональд Трамп, однако, заявил, что за атакой мог стоять Китай. В России все обвинения отрицают.

 
 
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Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет в пятницу, 25 декабря, американское издание The Washington Post.
 
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