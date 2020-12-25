ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

63 тысячи «квадратов» в самом центре Минска. МЗОР вновь выставил свои активы на продажу

25.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ОАО «МЗОР» выставил на продажу свои активы в центре города на тусовочной улице Октябрьской. Три объекта, которые продает завод, имеют общую площадь более 63.000 квадратных метров и занимают территорию в 7 Га.



Первый объект знаком всем, кто бывал на Октябрьской — одно из самых красивых на этой улице зданий. Это производственная база по адресу: ул. Октябрьская, 16.

Общая площадь, которую занимает этот объект — 5.1481 Га. В состав лота входит административно-производственный корпус № 4, площадью 19.710,5 квадратных метров, здание специализированное (литейный цех) площадью 7664,8 «квадратов», производственный корпус площадью 4340,5 метров квадратных и инженерный корпус 3348,6 «квадратов».

Начальная стоимость этого лота — 20.870.640 рублей ($ 8.134.164 по курсу Нацбанка).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «МЗОР» выставил на продажу свои активы в центре города на тусовочной улице Октябрьской. Три объекта, которые продает завод, имеют общую площадь более 63.000...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блашко, сменившая сборную Беларуси на команду Украины, — лучшая в мире по точности стрельбы на старте биатлонного сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика