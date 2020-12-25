С 1 января в Беларуси подорожает «коммуналка». Всего в 2021 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды

















В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую «двушку» для семьи из 3 человек.





2021 год не станет исключением. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $ 5.





Повышение тарифов в 2021 году произойдет в два этапа. С 1 января на $ 4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $ 0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.





Резкий скачет стоимости ЖКУ произойдет именно 1 января. И раньше именно с нового года подскакивали тарифы на ЖКУ, но сохранялись в пределах $ 4. Для сравнения в 2020 году 1 января тарифы подняли $ 3.5. С 1 июня цены стоимость поднялась на $ 1.5. В этом году решили поднять планку на $ 4,2.





— В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности, — обратили внимание в пресс-службе Лукашенко.





Например, за январь-октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тыс. семей на сумму Br1,36 млн. Средняя сумма субсидии на одну семью составила Br5,54 в месяц.





В свою очередь Минфин сообщает, что в 2021 году сохранится оказание государственной поддержки на строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с учетом суммарного увеличения количества получателей такой поддержки. На эти цели планируется направить более 1 млрд. рублей.





Сколько процентов возмещают белорусы от реальной стоимости ЖКУ?

В конце 2017-го уровень возмещения населением затрат на оказание услуг ЖКХ составлял 69,7%. Согласно предварительной оценке властей, в ко е 2018 года этот показатель должен был составить 76,3%, а в 2019 году должен был вырасти до 82,9%. Именно такие данные предоставил проект официального прогноза социально-экономического развития на 2019 год.





В 2019 после увеличение тарифа на тепловую энергию в межотопительный период. Предполагалось, что уровень возмещения населением затрат на оказание услуг, связанных с теплоснабжением, вырастет с 42,5% в 2018 году до 44,7% в 2019-м.





В связи с увеличением тарифов ожидалось, что в 2019-м население будет полностью возмещать затраты, связанные с энергоснабжением жилых домов (по итогам 2017-го уровень их возмещения составлял 85,4%, по итогам 2018-го ожидается 88,2%). Однако в 2019 оказалось, что белорусы вышли на отметку только в 80,5%. К концу 2020 года мы должны были выйти на возмещение 83,2% затрат по услугам ЖКХ, что сравнимо с планами властей за 2019 год. Однако это снова не удалось выполнить, и планку перенесли на 2021 год.