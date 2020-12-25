ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Денежные переводы с карты на карту за 5 копеек. Только в Новый год!

25.12.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В преддверии новогодних праздников Сервис переводов TUT.BY предоставляет замечательную возможность подарить праздник тем, кто нуждается в заботе и внимании — поздравьте родных и близких с наступающими праздниками безопасно и быстро.

Только с 12:00 24 декабря 2020 по 10:00 04 января 2021 в Сервисе переводов с карты на карту TUT.BY (расчетный банк — Банк БелВЭБ) переводите деньги с карты на карту по номеру карты или телефона всего за 5 копеек (вне зависимости от суммы перевода)! Акция распространяется на карточки любого белорусского банка. Неважно, разделяют вас с родными, друзьями, близкими сотни километров, или вы соблюдаете социальную дистанцию и избегаете личных встреч, наш сервис позволит организовать практичный подарок к новогодним и рождественским праздникам.

Чтобы совершить перевод по номеру карты за 5 копеек, необходимо:
— Перейти в сервис переводов TUT.BY (расчетный банк — Банк БелВЭБ);
— Заполнить предложенную форму: реквизиты карты отправителя (номер карточки, срок действия и CVC/CVV код) и 16-значный номер карты получателя, сумма перевода;
— Согласиться с условиями перевода, нажать кнопку «Перевести».

Чтобы совершить перевод по номеру мобильного телефона за 5 копеек, необходимо:
— Перейти в сервис переводов TUT.BY по номеру телефона;
— Заполнить предложенную форму: реквизиты карты отправителя, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно оставить текст поздравления для получателя вашего перевода;
— Согласиться с условиями перевода, нажать кнопку «Перевести».

Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода. Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.

Переводы по акции доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя — держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка.

Радуйте ваших близких неожиданными подарками и будьте ближе несмотря ни на что! Ваш TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии новогодних праздников Сервис переводов TUT.BY предоставляет замечательную возможность подарить праздник тем, кто нуждается в заботе и внимании -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: «Между режимом и католиками (да и верующими других конфессий) теплых отношений не предвидится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика