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Денежные переводы с карты на карту за 5 копеек. Только в Новый год!
Источник материала: Tut.by
В преддверии новогодних праздников
Только с 12:00 24 декабря 2020 по 10:00 04 января 2021 в
Чтобы совершить перевод по номеру карты за 5 копеек, необходимо:
Чтобы совершить перевод по номеру мобильного телефона за 5 копеек, необходимо:
Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода. Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.
Переводы по акции доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя — держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка.
Радуйте ваших близких неожиданными подарками и будьте ближе несмотря ни на что! Ваш TUT.BY
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В преддверии новогодних праздников Сервис переводов TUT.BY предоставляет замечательную возможность подарить праздник тем, кто нуждается в заботе и внимании -...
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