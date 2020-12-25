Денежные переводы с карты на карту за 5 копеек. Только в Новый год!

Источник материала: Tut.by

В преддверии новогодних праздников Сервис переводов TUT.BY предоставляет замечательную возможность подарить праздник тем, кто нуждается в заботе и внимании — поздравьте родных и близких с наступающими праздниками безопасно и быстро.

Только с 12:00 24 декабря 2020 по 10:00 04 января 2021 в Сервисе переводов с карты на карту TUT.BY (расчетный банк — Банк БелВЭБ) переводите деньги с карты на карту по номеру карты или телефона всего за 5 копеек (вне зависимости от суммы перевода)! Акция распространяется на карточки любого белорусского банка. Неважно, разделяют вас с родными, друзьями, близкими сотни километров, или вы соблюдаете социальную дистанцию и избегаете личных встреч, наш сервис позволит организовать практичный подарок к новогодним и рождественским праздникам.

Чтобы совершить перевод по номеру карты за 5 копеек, необходимо:

— Перейти в сервис переводов TUT.BY (расчетный банк — Банк БелВЭБ);

— Заполнить предложенную форму: реквизиты карты отправителя (номер карточки, срок действия и CVC/CVV код) и 16-значный номер карты получателя, сумма перевода;

— Согласиться с условиями перевода, нажать кнопку «Перевести».

Чтобы совершить перевод по номеру мобильного телефона за 5 копеек, необходимо:

— Перейти в сервис переводов TUT.BY по номеру телефона ;

— Заполнить предложенную форму: реквизиты карты отправителя, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно оставить текст поздравления для получателя вашего перевода;

— Согласиться с условиями перевода, нажать кнопку «Перевести».

Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода. Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги.

Переводы по акции доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя — держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка.

Радуйте ваших близких неожиданными подарками и будьте ближе несмотря ни на что! Ваш TUT.BY