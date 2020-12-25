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С ремонтом, в хорошем месте. Как выглядят квартиры до 45 тысяч долларов в Минске, где можно жить

25.12.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас, имея в руках сумму в 40−45 тысяч долларов, можно купить не просто «однушку», а «однушку» в неплохом районе, с ремонтом и балконом, а также и не на первом и последнем этажах. Показываем, как выглядят такие квартиры.

На проспекте Пушкина

За 42 тысячи долларов продается квартира на шестом этаже панельной девятиэтажки 1980 года на проспекте Пушкина, 19. Площадь — 33,6 квадратного метра. Площадь кухни — 7,56 метра.



Входная металлическая дверь, на полу — ламинат и плитка. Окна — ПВХ. Есть также два встроенных шкафа.





Квартира расположена в неплохом районе и в доме с лифтом, а не в пятиэтажке. Недалеко находится станция метро «Пушкинская», а также торговые центры «Палаццо» и «Замок».

В Грушевке

За 43 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки 1960 года на улице Волоха, 17. Площадь — 30,9 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.



Установлены окна ПВХ и металлическая дверь. На полу в комнате, коридоре и кухне — ламинат, в туалете и ванной — плитка. В 2007 году в доме был капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций.





Квартира находится в районе с неплохой инфраструктурой и недалеко от центра и метро «Грушевка» и «Площадь Богушевича».

На Логойском тракте

За 44,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1964 года на Логойском тракте, 26. Площадь — 30,7 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.



В доме сделан капремонт. Утеплены стены, заменена кровля, сделан косметический ремонт в подъездах. В квартире в 2018 году сделан ремонт. На полу — ламинат и плитка, металлическая входная дверь, новая мебель и сантехника. Комната здесь разделена на две.





Квартира находится в хорошем районе, но не близко от метро.

На Чигладзе

За 45 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже кирпичной пятиэтажки 1970 года на улице Чигладзе, 6 к.1. Площадь — 32,1 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра.



В 2018 году в доме был капитальный ремонт: утеплены наружные стены, полностью заменена электропроводка и кровля, в подъездах установлены стеклопакеты. В квартире на полу — ламинат и плитка. Окна — ПВХ. Есть также гардеробная и подвал. При желании покупателя есть возможность оставить холодильник и телевизор.






Квартира расположена в неплохом районе. Недалеко находится станция метро «Пушкинская», а также торговые центры «Палаццо» и «Замок».

В районе Захарова

За 45 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1965 года на улице Антоновской, 12. Площадь — 31,6 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.



В 2011—2012 годах в доме был капитальный ремонт. Дом утеплен, установлены деревянные стеклопакеты, заменены все коммуникации. В квартире в комнате на полу уложен ламинат, на кухне и в прихожей — плитка. Остается почти все, что есть в квартире (кухонный гарнитур, стол, шкаф-купе и другое). Есть подвал.






Квартира расположена в хорошем районе почти в центре Минска. До площади Победы — 10 минут пешком.

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Теги: Минск
 
 
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Подборка квартир в неплохих районах, с ремонтом и балконом, а также и не на первом и последнем этажах.
 
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