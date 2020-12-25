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Активные атмосферные фронты накрыли Беларусь

25.12.2020 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу, 25 декабря, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.

Активные атмосферные фронты накрыли Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (в основном мокрый снег).

Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12-14 м/с);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12-14 м/с);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу, 25 декабря, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.
 
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