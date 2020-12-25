|
Активные атмосферные фронты накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В пятницу, 25 декабря, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (в основном мокрый снег).
Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
В связи с неблагоприятными погодными явлениями
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 25 декабря, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)