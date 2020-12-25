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Фотожабы: «Постирано в ФСБ»
25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
Любопытно, что же это за желание?
«Белорусские власти пытаются создать впечатление, что, если что-то пойдет не так, то в Минск приедет российский ОМОН»
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
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