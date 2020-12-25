Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Ряд маршрутов общественного транспорта столицы изменит график работы на период зимних школьных каникул, об этом рассказали в пресс-службе "Минсктранса".

Школьные каникулы начались в республике 17 декабря и продляется по 10 января. В связи со снижением пассажиропотока до завершения каникул транспорт, который ходил по популярным "школьным" маршрутам, будет работать иначе.

В частности, в этот период не будут курсировать автобусы № 188С и 196.

В будние дни на маршруте № 141 вовсе не будут ходить оборотные рейсы отправлением с о. п. "Карбышева" в 7:06 и 12:59. По субботам автобусы отменены.

Изменится и расписание автобусных маршрутов № 141А, 141Б.

В период с 28 по 30 декабря 2020 года, а также с 4 по 6 января 2021 года будут рейсы будут прибывать на о.п. "Боровлянская средняя школа №3" в 7:50, 8:20, 9:30, 13:30, 16:40, 18:00, отправляться с этой остановки в 8:00, 8:30, 9:40, 13:40, 16:50, 18:10;

26 и 31 декабря 2020 года, а также 8 и 9 января 2021 года рейс на о.п. "Боровлянская средняя школа № 3" будет прибывать в 8:45, отправляться - в 13:15.

Также 31 декабря отменены автобусы маршрута № 185С.

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