«Заработал 20 тысяч долларов за месяц». Как стримеры получают доход, играя в компьютерные игры

Источник материала: Tut.by

Хобби может приносить не только положительные эмоции, но и деньги. Правда чтобы монетизировать свое увлечение, придется пройти непростой путь, что и подтверждают истории наших героев. Вместе с салоном мебели и кресел KingStyle мы пообщались с двумя белорусскими стримерами, которые зарабатывают на компьютерных играх, и узнали, из чего состоит их доход.

«Один раз разбил руку о клавиатуру и не заметил»

Максим Хуркунов снимает стримы на игру Call of Duty: Warzone и известен под ником clozZ. Свои каналы на Youtube и Twitch он начал вести почти пять лет назад. И сейчас на первом — 62 тысячи подписчиков, а на втором — 24,5.



Максим Хуркунов

«Понял, что не хочу получать диплом»

До того, как заняться стримами, Максим учился в БГУИР на бюджете и увлекался киберспортом. На четвертом курсе он устроился тестировщиком в EPAM, куда и планировал распределиться после окончания университета. Но совмещать тренировки с основной работой было сложно, поэтому Максим решил уволиться.

— Мне было несложно устроиться в EPAM. Да и будущее в ИТ выглядело понятным: развиваться, расти по карьерной лестнице. Но в одно утро я понял, что не хочу получать диплом и отрабатывать два года по распределению. Мой друг тогда занялся Youtube-деятельностью, причем у него не было даже финансовой подушки безопасности. Мне эта тема тоже очень понравилась, хотя еще не было понимания, что Youtube может прокормить, — вспоминает Максим. — Когда я уволился, родители хватались за голову, предрекали, что я буду бомжевать. Коллеги на работе говорили, что я дурак. Но почти сразу после увольнения я подписал контракт с российской киберспортивной организацией Tornado Rox (сейчас ROX. — Прим. TUT.BY).

Там Максим играл в Overwatch, PUNG (PlayerUnknown's Battlegrounds) и Fortnite. Но год назад герой решил посвятить все время только созданию контента для стримов.

— Я понял, что киберспорт — нестабильная вещь. Им хотят заниматься десятки тысяч людей, но к успеху приходят человек сто. А когда уже успешный киберспортсмен решит отдохнуть недельку, то кто-то такой же молодой и горячий займет его место. Это бесконечная гонка, а мне хотелось чего-то более стабильного, — объясняет Максим.





«Самый большой единовременный донат — около 30 тысяч российских рублей»

Когда парень уходил из EPAM, он зарабатывал 800 долларов. Через полтора года активной работы в ИТ он мог бы получать 1000−1200 долларов. Для сравнения, в Tornado Rox оклад составлял 500 долларов. Еще можно было заработать на турнирах. Но призовые фонды, по словам Максима, в то время были небольшими. Поэтому герой также подрабатывал, тренируя других киберспортсменов и прокачивая чужие аккаунты за определенную плату. Например, за два-три часа работы над чужим аккаунтом можно было заработать 300 долларов.

Другие варианты заработка герою предоставил стриминг. На Twitch это могут быть донаты от зрителей, баннерная или интегрированная реклама, когда во время эфира нужно рассказать о продукте. Часто к стримерам обращаются компании с предложением попробовать новую игру и снять о ней спонсорское видео.

— Не нужно делать единственным источником заработка донаты, — делится Максим. — По сути это добровольные пожертвования от людей, которые решили поддержать тебя. Бывает, русскоязычный человек, переехавший в Нью-Йорк, открывает стрим по Call of Duty, ему все нравится, и он закидывает тебе 200 баксов. Самый большой единовременный донат, который получил я, — около 30 тысяч российских рублей. Но бывает и так, что сидишь весь день, и тебе прилетает всего 1000 российских рублей.





На Youtube также можно получать доход от контента. Сервис выплачивает деньги за каждые 1000 просмотров, однако они небольшие. Если в США можно получить два доллара, то в странах СНГ — 15−20 центов. Основной доход на Youtube приносят рекламные интеграции. Оплата, как правило, зависит от количества просмотров у блогера.

— В разные месяцы мой доход может отличаться. В среднем, если хорошо работать, можно получать две-три тысячи долларов ежемесячно. Но как-то я за месяц смог заработать и 20 тысяч долларов. А бывали периоды, когда приходилось жить за счет сбережений. Все очень нестабильно. Это может быть сложно морально, — рассказывает Максим.

«Чтобы привлечь аудиторию, некоторые стримеры продумывают костюмы или красятся»

По мнению героя, самое сложное для начинающего стримера — набрать первую сотню подписчиков. Чтобы привлечь зрителей, Максим предложил другу, у которого уже был популярный канал, выпустить совместное видео на Twitch. Это сработало. Хотя, признается стример, так бывает не всегда.

— У вас может быть суперпопулярный друг, у которого 100 тысяч зрителей в онлайне, вы будете постоянно с ним играть и аудитория даже будет знать вас. Но не факт, что она перейдет на ваш канал, — рассказывает он. — Зайти на Youtube проще. Алгоритмы могут предлагать зрителям даже видео, размещенное на совершенно пустом канале. Поэтому хороший ролик всегда может собрать миллионы просмотров. Но чтобы ролики начали получаться, нужно сделать их очень много, — поясняет собеседник. — Поэтому начальный этап для стимера всегда тяжелый. Кажется, вот я потратил 100 часов в неделю, а никакого роста не происходит. Руки могут опуститься.

Чтобы привлечь аудиторию, некоторые стримеры продумывают костюмы или красятся. Максим иногда надевает тельняшку или фуражку — и так создает соответствующий образ. Еще раньше герой специально карикатурно говорил по-английски с сильным русским акцентом. Людям нравилось, когда парень ругался с англоязычными игроками. Это напоминало по формату юмористическое шоу. Но стримеру было морально тяжело из-за негатива.

— Я действительно включался, переживал из-за того, что происходит, и тратил много сил. Были эмоциональные моменты. Один раз я разбил руку о клавиатуру и даже не заметил. У меня шла кровь, а я вытер рукой лоб. Кто-то зашел на стрим и сказал: «Ё-моё, что с тобой случилось, чувак?», — вспоминает Максим. — Сейчас я работаю для русскоязычной аудитории. В англоязычном сегменте зрителей гораздо больше, но и конкуренция среди стримеров там тоже выше. К тому же, нужно понимать, чем живут зрители. Одно дело, когда ты просто можешь говорить по-английски, и другое, когда ты живешь в стране, понимаешь местные приколы. Многие пытались выйти на англоязычную аудиторию, но это не работает. По итогу охват становится еще меньше.





«Ты выматываешься уже через три-четыре часа активного потока»

Герой старается проводить стримы каждый день по три-четыре часа.

— Когда я только начал заниматься контентом, мне казалось, что стримить надо много. Но это не совсем оправданно, потому что никто не сможет десять часов в день смотреть даже любимое шоу. К тому же, очень тяжело насыщать это время чем-то реально интересным, взаимодействовать с людьми, поддерживать атмосферу: ты выматываешься уже через три-четыре часа активного потока. Сейчас длинные стримы у меня иногда случаются, но это скорее исключение. Например, когда вышел Cyberpunk 2077, мне самому было интересно поиграть. Я стримил 16 часов, упал от усталости, поспал, а потом сидел еще 16 часов. В конце был как зомби, — вспоминает Максим. — Оптимально потратить три часа на стрим, а три — на подготовку. Например, в игре есть редкая пушка. Ее нужно заранее открыть, собрать, поучиться с ней стрелять.

Кроме того, важна моральная подготовка. Ведь на стримах что-то может пойти не по сценарию. Зрители могут писать негативные комментарии. И таких людей может быть не один-два, а сто за трансляцию.

— Работы с негативом много. В какой-то момент становишься к нему не особо восприимчивым, но все равно некоторые индивиды могут подначивать. В этом вопросе хорошо помогает психолог. Когда я переходил из киберспорта к контенту, пару месяцев с ним занимался, — признается Максим.

«Когда ты свободен — родные спят, когда ты занят — у них время отдыха»

Идеальное время для проведения стримов, по мнению героя, — вечер.

— Прайм-тайм — с 16:00 до 22:00. Именно в это время стоит работать, чтобы получить большой охват. Поэтому начинаешь извращаться с графиком, ложишься спать в восемь утра, встаешь в два дня — выпадаешь из привычного для большинства жизненного уклада. С родными не всегда получается состыковаться. Когда ты свободен — они спят, когда ты занят — у них время отдыха. Сейчас я подыскивают наиболее комфортный вариант. Встаю в 11 утра, а ложусь в три ночи, — рассказывает Максим.



Комфортно стримить даже на протяжении долгого времени помогает правильно подобранное кресло. Например, у кресла Viking-7 Knight из магазина KingStyle есть функция независимого угла наклона спинки, благодаря которой можно занять удобное положение во время игры

Первый компьютер, на котором Максим проводил стримы, он собирал самостоятельно еще в 16−17 лет. В начале карьеры он также обзавелся микрофоном и веб-камерой, которую не поменял до сих пор. Собеседник считает, что для начала можно приобрести и б/у технику: качество картинки важно, но контент-план и моральная подготовка играют даже большую роль.

— Сейчас у меня два ПК — игровой и для стримов. На стримерский ПК не нужно какое-то крутое железо, потому что он не так сильно нагружается, просто собирает видеопоток. Самые требовательные игры идут на игровом компьютере, — объясняет Максим. — Еще понадобится второй монитор, на котором можно читать чат, следить за донатами и статистикой просмотров. Также я использую софтбокс, потому что без него веб-камера дает сильный шум. Уделить внимание нужно и рабочему месту. Стримеру точно не стоит экономить на кресле, потому что сидеть в нем надо много. И чем ближе вы к 25 годам, тем больше понимаете, что спина — важная часть организма.

Герой рассказывает, что хотя рынок блогеров кажется переполненным, на него можно зайти и сейчас:

— Главное — делать хороший контент и понимать, на какую аудиторию он направлен. Можно создавать коллаборации с организаторами турниров, выступать на них приглашенным игроком или комментатором. А можно делать только образовательный контент и привлекать рекламу. Чем больше ваша аудитория, тем больше люди заинтересованы в покупке рекламы у вас. В русскоязычном сегменте есть стримеры, у которых по 70−100 тысяч зрителей на трансляциях, они общаются, например, с Егором Кридом и сами становятся медийными личностями. Я, конечно, тоже думаю о росте. Но пока не определился: в какую сторону он будет. Хочу ли я дальше заниматься гейминг-контентом или буду делать лайфстайловый контент? Пока вопрос открытый.

«Когда получил серебряную кнопку YouTube, появилось чувство, что ты чего-то достиг»

24-летний Глеб Поликарпов из Борисова создал свой канал на YouTube еще в 13 лет. Сейчас у его канала «Хлебный Хлеб» 347 тыс. подписчиков.



Глеб Поликарпов

«Я никогда не продвигал платно свои ролики»

— Играми я увлекся лет с шести-семи, хотя компьютера у меня еще не было. В те времена мы ходили в гости друг к другу, чтобы поиграть. Но когда дома появился первый ноутбук, я начал играть в S.T.A.L.K.E.R. Именно этой игре, в основном, и посвящены мои ролики и стримы, они всегда самые просматриваемые. Но я также стараюсь разнообразить канал и другими играми: Call of Duty, «Метро 2033». Сейчас попутно делаю стримы о Cyberpunk 2077.

Молодой человек окончил Полоцкий государственный университет по специальности «Социальные коммуникации». Помимо стримов у него есть и основная работа.

— Я не рассматриваю YouTube как постоянное место заработка. Это хобби, которое может меня поддерживать материально, — поясняет стример. — Если честно, я никогда не продвигал платно свои ролики и не следил, откуда приходит аудитория. У меня изначально был паблик в VK, куда я постил свои ролики из YouTube. Возможно, первая аудитория пришла оттуда. За 2012−2013 года количество подписчиков у меня на канале достигло отметки десять тысяч. А в октябре 2014 года — уже 100 тысяч. Когда получил серебряную кнопку YouTube, были неописуемые эмоции. Появилось чувство, что ты чего-то достиг — это был повод для гордости. Со временем нарастающее количество подписчиков стало для меня нормой, но я по-прежнему горжусь новыми рекордами. Часто задавал себе вопрос, откуда у меня на канале больше 300 тыс. подписчиков. Но ответ я так и не нашел. Вселенную игры S.T.A.L.K.E.R. знаю не только я, но и тысячи других людей. Может, я неплохой комментатор? Но если поменять игру, результат будет другой — количество просмотров резко уменьшается. Это проверено, ведь я делаю обзоры и стримы и других игр. Мой совет — если канал долгое время был известен благодаря чему-то одному, то переходить на другие темы надо плавно.





«Продвинуться на Twitch блогеру гораздо сложнее, чем на YouTube»

Наибольший доход Глебу приносят не стримы, а видео о прохождении игр. В 2014 году, когда у канала был пик по доходам и активному росту аудитории, заработок составлял 500 долларов. Сейчас канал «Хлебный Хлеб» приносит борисовчанину 200 долларов ежемесячно, не считая донатов и платной подписки.

— Донаты и подписки — вещи непостоянные. В среднем, у меня выходит 20−25 платных подписчиков — это минимум 20 долларов, — считает доходы Глеб. — Один раз я стримил на Twitch, собирал на классные наушники, и мне прилетел донат в 5 000 российских рублей — на то время около 150 белорусских. Выплаты осуществлялись через WebMoney, но по каким-то причинам сервис не работал, и я попросил друга вывести средства через Qiwi. В какой-то момент ему заблокировали аккаунт — и в итоге пропали мои деньги. Тогда это была трагедия, но наушники я все-таки купил. А за последний год самый большой донат, который я получил, был на сумму 2000 российских рублей.

По словам Глеба, если проявить харизму, вкладываться в продвижение своего канала, то минимальный ежемесячный заработок стримера в Беларуси может составить 300 долларов.

— Помимо YouTube я веду свой канал на Twitch, но в последнее время все реже из-за чрезмерной цензуры. Если ты никого не оскорблял, а просто во время стрима ругнулся, тебя могут заблокировать. Конечно, можно и без мата, все культурные люди, но недавно одна стримерша, партнер платформы, засветила свои «прелести» — и ее кинули в бан на три дня, а стримера, которому зритель отправил гифку с половым органом коня, — на месяц. Где справедливость? Twitch находится под Amazon и сейчас они стараются не для пользователей, а для инвесторов, поэтому временами модерация сайта реагирует на какие-то вещи до абсурда комично. Да и продвинуться на Twitch блогеру гораздо сложнее, чем на YouTube: условия партнерства с площадкой там жестче, — высказывает свое мнение по поводу платформ Глеб. — Аудитория на YouTube у меня намного больше — около 70% от всех подписчиков. Да и монетизацию там проще подключить.

«Популярность стримеров будет только расти»

По мнению героя, чтобы начать стримить, нужно определиться с направлением. Глеб считает, что легче собрать аудиторию, когда концентрируешься на чем-то одном.

— Если мы говорим об играх, то обязательно на старте нужно учесть мощность компьютера. Лучше брать стационарный, там легче заменить какие-то детали. Да он и дешевле в несколько раз, чем игровой ноутбук с теми же параметрами. Дополнительно для стримов нужно приобрести студийный микрофон, для старта можно и бюджетную модель за 50 долларов, — советует герой. — У меня два монитора, мощный системный блок, который я не так давно собрал за три тысячи рублей. Микрофон АТ2020 купил в начале этого года по скидке за 300 рублей. Нужно учесть кресло, оно должно быть удобным. Стрим может длиться час, а может — и сутки. Поэтому в специализированных геймерских креслах есть подушки под спину и шею.



В некоторых геймерских стульях также есть механизм качания, благодаря которому кресло можно зафиксировать абсолютно в любом положении. На фото — кресло Viking Knight из магазина KingStyle

Контент на канале герой старается обновлять минимум три раза в неделю. В среднем, стрим у Глеба длится около четырех часов, но с перерывами. Если же парень готовит ролик о прохождении игры заранее, то вся работа над ним может занимать шесть часов, а то и больше. Заранее текст для видео блогер не готовит, поэтому не всегда все получается с первого дубля. Такой подход парень объясняет тем, что хочет сохранить естественность во время прохождения игр. Предварительно он работает только над рекламными текстами.

— Важно фильтровать то, что тебе предлагают прорекламировать. Например, мне предлагали сделать рекламу другого канала, облачных сервисов, сайтов по привлечению аудитории — это пожалуйста. Но бывали случаи, когда рекламироваться хотели разные онлайн-лохотроны, и за приличные деньги, но такое я сразу отметаю. Во-первых, я уважаю свою аудиторию, а во-вторых, репутация дороже денег, — признается Глеб.

Сейчас около 70% подписчиков Глеба — россияне, а вот белорусы составляют только около 5%. За счет алгоритма YouTube, превью и грамотного расположения тегов герой старается выбиться в топы и планирует и дальше развивать свой канал.

— Я также начну вкладываться в него финансово, поскольку сейчас такие времена, что без продвижения далеко не уедешь, — уверен Глеб. — Думаю, популярность стримеров будет только расти. В какой-то степени стримы заменяют радио: люди часто включают их фоном.

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