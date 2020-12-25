8 идей для создания праздничного настроения, если у вас его как не было, так и нет

Источник материала: Tut.by

И в прошлые годы заявлением о том, что праздничного настроения как-то совсем нет, было никого не удивить, а уж 2020-й в этом смысле отдельно отличился. Но давайте попытаемся взять себя в руки, глубоко подышать и вспомнить, что наша жизнь — вот она, происходит прямо сейчас. И если вы не хотите, чтобы кто-то или что-то отбирало у вас хотя бы небольшую, но надежду на чудо, то в наших силах исправить эту ситуацию.

Испеките печенье



Miroslava, unsplash.com

Неважно, что это будет за рецепт: запах свежей выпечки сам по себе настраивает на умиротворенный лад, а если вы добавите корицу, мускатный орех, кардамон, гвоздику, а потом заварите себе чашку кофе или какао, жизнь может показаться чуть более приятной от одного только аромата.

Купите праздничный свитер

Самый дурацкий, который сможете найти. С нелепыми оленями, аппликацией в виде елки или чем-то другим. Сфотографируйтесь в нем, сделайте смешную открытку и отправьте друзьям.

Смотрите любимые новогодние фильмы

Про Гринча, который украл Рождество, может быть особенно актуально. Неважно, что это будет — «Девчата» или «Гарри Поттер», главное, чтобы вам было хорошо. И не забудьте плед и что-нибудь вкусное.

Поставьте и украсьте елку



Debby Hudson, unsplash.com

Серьезно, не отказывайтесь от этого, даже если вам кажется, что в этом году совсем нет сил. И если елка искусственная, обязательно поставьте в вазу пару живых веток для аромата и настроения.

Напишите письмо Деду Морозу

Максимально подробно изложите, чего бы вы хотели в будущем году. Запечатайте и символически отправьте. А вдруг что-нибудь, да исполнится?

Слушайте музыку

Если у вас нет своего любимого, проверенного годами новогоднего плейлиста, воспользуйтесь готовыми подборками.

Обязательно слепите снеговика и покатайтесь с горки

Ну, если, конечно, погода позволит.

Купите подарок для кого-то совсем неожиданного



Markus Spiske, unsplash.com

Для соседей по лестничной площадке, для коллеги, с которым вы не очень близко общаетесь, словом, выберите кого-то, кому хотели бы устроить настоящий сюрприз. Пусть это будет коробка печенья или плед, главное — настроение и тот факт, что для кого-то вы станете настоящим Дедом Морозом в этом году.