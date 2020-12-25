Великобритания и ЕС согласовали условия сделки о формате будущих отношений после Brexit

Источник материала: ОНТ

Одна из самых обсуждаемых новостей Европы: Великобритания и ЕС согласовали все условия сделки о формате будущих отношений после Brexit.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Процесс затягивался, одним из камней преткновения было право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Если этого не произойдёт, обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января. Не исключены осложнения и в других сферах. Финальную точку в этом вопросе до конца года поставят парламент Великобритании и Европарламент.

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