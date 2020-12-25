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Великобритания и ЕС согласовали условия сделки о формате будущих отношений после Brexit

25.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания и ЕС согласовали условия сделки о формате будущих отношений после Brexit

Одна из самых обсуждаемых новостей Европы: Великобритания и ЕС согласовали все условия сделки о формате будущих отношений после Brexit.  

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Процесс затягивался, одним из камней преткновения было право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Если этого не произойдёт, обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января. Не исключены осложнения и в других сферах. Финальную точку в этом вопросе до конца года поставят парламент Великобритании и Европарламент.  

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Теги: Новости
 
 
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Одна из самых обсуждаемых новостей Европы: Великобритания и ЕС согласовали все условия сделки о формате будущих отношений после Brexit.   Об этом сообщила президент...
 
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