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Какие жилищно-коммунальные услуги подорожают в 2021 году и насколько?

25.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие жилищно-коммунальные услуги подорожают в 2021 году и насколько?

Цифры, которые интересуют белорусов определены тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год. Соответствующий указ подписал Президент. 

Повышение тарифов не должно превысить пяти долларов из расчёта на типовую двухкомнатную квартиру. Оно пройдет в два этапа: с 1 января – на услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту, а также газ, электричество и водоснабжение. С 1 июня – на отопление. Господдержка с помощью безналичных субсидий продолжится. 

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Цифры, которые интересуют белорусов определены тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год. Соответствующий указ подписал Президент.  Повышение...
 
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