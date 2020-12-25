Какие жилищно-коммунальные услуги подорожают в 2021 году и насколько?

Источник материала: ОНТ

Цифры, которые интересуют белорусов определены тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год. Соответствующий указ подписал Президент.

Повышение тарифов не должно превысить пяти долларов из расчёта на типовую двухкомнатную квартиру. Оно пройдет в два этапа: с 1 января – на услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту, а также газ, электричество и водоснабжение. С 1 июня – на отопление. Господдержка с помощью безналичных субсидий продолжится.

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