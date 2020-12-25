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Зимние каникулы начались у белорусских школьников

25.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зимние каникулы начались у белорусских школьников

У белорусских школьников начались зимние каникулы. Они продлятся до 10 января. 

В эти дни для детей и взрослых пройдут десятки новогодних представлений, шоу, выставок, виртуальных туров и музейных программ. А для ребят, которые хотят и в этот период проводить время в школе, организуют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха и полезного времяпрепровождения. Не забыли и про безопасность: дезинфекция, маски и дистанция под контролем педагогов. 

Фото: Pinterest

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У белорусских школьников начались зимние каникулы. Они продлятся до 10 января.  В эти дни для детей и взрослых пройдут десятки новогодних представлений, шоу,...
 
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