Зимние каникулы начались у белорусских школьников

Источник материала: ОНТ

У белорусских школьников начались зимние каникулы. Они продлятся до 10 января.

В эти дни для детей и взрослых пройдут десятки новогодних представлений, шоу, выставок, виртуальных туров и музейных программ. А для ребят, которые хотят и в этот период проводить время в школе, организуют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха и полезного времяпрепровождения. Не забыли и про безопасность: дезинфекция, маски и дистанция под контролем педагогов.

Фото: Pinterest

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