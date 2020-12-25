|
25 декабря отмечают Рождество Христово: торжественные богослужения проходят и в белорусских храмах
Источник материала: ОНТ
Важный день для миллионов верующих по всему миру! Праздник Рождества отмечают католики, униаты и протестанты – торжественные богослужения проходят и в белорусских храмах.
Этой ночью в костёлах состоялись рождественские мессы. Они продолжатся и в течение дня. Верующие приходят семьями, чтобы в молитвах вспомнить событие, положившее начало новой эры человечества. Звучат рождественские песни и тёплые поздравления. После службы люди по традиции собираются с родными и близкими, чтобы отметить и обменяться подарками. Торжества по поводу главного церковного праздника западных христиан продлятся восемь дней, которые образуют Октаву Рождества.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный день для миллионов верующих по всему миру! Праздник Рождества отмечают католики, униаты и протестанты – торжественные богослужения проходят и в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)