Домашние животные знаменитостей. Кого выбрали звёзды?

Источник материала: ОНТ

Домашние животные знаменитостей порой становятся так же популярны, как и хозяева. Ведь звезды рассказывают о них в интервью и демонстрируют в социальных сетях.

Бульдог Эйша Леди Гаги регулярно участвует в фотосессиях, как и знаменитая хозяйка. У собаки есть свой аккаунт в Instagram и тысячи поклонников.





Кокер-спаниеля Лупо королевская пара принц Уильям и Кейт Миддлтон завела в 2012 году. Игривый малыш радовал супругов почти 9 лет, а в ноябре 2020 Кейт написала в своём Instagram о том, что любимец ушёл на радугу.













"Первой собакой Франции" называют пса Эммануэля Макрона . Несмотря на то, что Немо вовсе не породистый, а был подобран на улице, пёс имеет множество поклонников и "ведёт" свой Instagram-аккаунт, где в преддверии 2021 года выступил с обращением к поклонникам, рассказав свою историю и призвав общественность к доброте и ответственности.





Собаки породы корги всегда были любимцами королевы Елизаветы II. За 70 лет она вырастила более 30 питомцев.











Кристен Стюарт решила завести себе самого настоящего волка! Конечно, это не чистокровное дикое животное, а помесь с собакой, но все же Джек выглядит вполне устрашающе. Кстати, это подарок от мамы.













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