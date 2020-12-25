Под Логойском водитель после ДТП вышел из машины и был сбит насмерть













Водитель Kia хотел убедиться, что с пассажирами все в порядке, и подошел к Mercedes. Когда он возвращался к своей машине, его сбил приезжавший мимо Ford Mondeo.





Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.





Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки под Лидой погибла девушка - она была пассажиркой одной из машин, попавших в аварию, и ждала на дороге приезда сотрудников ГАИ.



