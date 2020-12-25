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Под Логойском водитель после ДТП вышел из машины и был сбит насмерть
Источник материала: Партизан
На дороге под Логойском Kia Sportage под управлением 70-летнего водителя выезжала с обочины в направлении Витебска и не уступила дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. Машины столкнулись, в результате маршрутка, где находилось 19 человек, вылетела в кювет.
Водитель Kia хотел убедиться, что с пассажирами все в порядке, и подошел к Mercedes. Когда он возвращался к своей машине, его сбил приезжавший мимо Ford Mondeo.
Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
Случаи, когда вышедших из машин после ДТП людей сбивает проезжающий мимо транспорт, в последнее время случаются нередко. Так, в результате наезда легковушки под Лидой погибла девушка - она была пассажиркой одной из машин, попавших в аварию, и ждала на дороге приезда сотрудников ГАИ.
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На дороге под Логойском Kia Sportage под управлением 70-летнего водителя выезжала с обочины в направлении Витебска и не уступила дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter....
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