Враги государства: есть ли прогресс в делах белорусских заключенных года

Office Life посмотрел, как складывается ситуация вокруг ключевых фигур белорусского протеста, которые взяты под стражу во время последней политической кампании. посмотрел, как складывается ситуация вокруг ключевых фигур белорусского протеста, которые взяты под стражу во время последней политической кампании.





ВИКТОР БАБАРИКО













Дело Бабарико началось 11 июня, когда финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Через неделю Виктор и его сын Эдуард оказались под стражей в СИЗО КГБ, а 24 июля бывшему банкиру и несостоявшемуся кандидату в президенты предъявили новое обвинение. Позже сроки расследования по делу неоднократно продлевали.





Бабарико обвиняют в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также в отмывании средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Вину он не признает.Сейчас Бабарико с адвокатом знакомятся с материалами дела.





В интервью телеканалу СТВ политолог Юрий Воскресенский раскрыл подробности октябрьской встречи с Александром Лукашенко, которая состоялась в СИЗО КГБ: «Когда Бабарико спросил: „Что со мной?“ — президент сказал: „Все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги — и не будешь сидеть″. Бизнесмен ответил, что информация неверная и он ничего не присваивал, после чего Лукашенко пообещал открытый суд».





МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА









Руководителя штаба Бабарико Марию Колесникову задержали утром 8 сентября на белорусско-украинской границе. При попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Сама Колесникова утверждала, что ее вынуждали покинуть страну.





Еще 20 августа генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Колесникову обвинили в публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ либо интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В сентября Марию перевели из минского СИЗО № 1 в следственный изолятор в Жодино, а в начале ноября ей продлили срок содержания под стражей до 8 января.





В понедельник, 21 декабря, стало известно, что возбуждены уголовные дела уже о создании экстремистского формир ния в отношении представителей президиума Координационного совета для передачи власти в стране и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Среди фигурантов дела значится и Мария Колесникова.





СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ













Блогера, автора и ведущего YouTube- и Telegram-каналов «Страна для жизни» Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно во время предвыборного пикета. Позже его обвинили в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «воспрепятствовании работе Центризбиркома». С августа политик находится в жодинской тюрьме.





Спустя полгода после задержания мужу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской предъявили новое обвинение — в разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Под стражей Тихановский будет находиться как минимум до конца февраля, но адвокаты не исключают, что затем срок снова может быть продлен.





МАКСИМ ЗНАК













В ноябре следствие продлило срок содержания под стражей на два месяца и члену президиума Координационного совета юристу Максиму Знаку. За решеткой бывший адвокат Виктора Бабарико останется как минимум до 9 января. Рождество и Новый год юрист проведет в СИЗО № 1 в Минске





Знака задержали 9 сентября и изначально обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Адвокат с обвинением не согласился и объявил голодовку.





Как и Мария Колесникова, 21 декабря Максим Знак стал еще и фигурантом уголовных дел в отношении представителей президиума Координационного совета: о создании экстремистского формирования для передачи власти в стране и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем





ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ













Представитель «старой гвардии» белорусской оппозиции, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец попал за решетку еще 7 июня во время пикета у Комаровского рынка в столице. Оппозиционный политик получил в общей сложности 90 суток административного ареста за участие в акциях протеста. Предполагалось, что 21 августа он выйдет на свободу. Но уже 20 августа стало известно, что против него возбуждено уголовное дело, а срок следствия продлили до 20 декабря.





Тем не менее политик все еще остается в минском СИЗО № 1. Как сообщила сегодня Ольга Северинец, Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2021 года.



