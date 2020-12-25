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Александр Хацкевич о Баранове и алкоголе: при мне в сборной Беларуси такого точно не было

25.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич в интервью корреспонденту sport-express.ru Александру Кружкову рассказал о Василии Баранове.


Василий Баранов

- В октябре стукнуло 48 Василию Баранову. Поздравили?

- Ну что вы! Вася давно с радаров пропал.

- Вроде бы живет в деревне под Гомелем.

- Не знаю, о Васе уже много лет ничего не слышал. А видел последний раз, когда он еще в сборной играл.

- Есть версия, почему из старых товарищей ни с кем не общается?

- Понятия не имею. Вася человек своеобразный, он и раньше удивлял. Прической, манерой одеваться...

- Еще про него говорили — мог поддать накануне матча, а потом выходил на поле и 90 минут носился как лось.

- При мне в сборной Беларуси такого точно не было.
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич в интервью корреспонденту sport-express.ru Александру Кружкову рассказал о Василии Баранове.
 
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