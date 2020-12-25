Александр Хацкевич о Баранове и алкоголе: при мне в сборной Беларуси такого точно не было





Василий Баранов





- В октябре стукнуло 48 Василию Баранову. Поздравили?





- Ну что вы! Вася давно с радаров пропал.





- Вроде бы живет в деревне под Гомелем.





- Не знаю, о Васе уже много лет ничего не слышал. А видел последний раз, когда он еще в сборной играл.





- Есть версия, почему из старых товарищей ни с кем не общается?





- Понятия не имею. Вася человек своеобразный, он и раньше удивлял. Прической, манерой одеваться...





- Еще про него говорили — мог поддать накануне матча, а потом выходил на поле и 90 минут носился как лось.





- При мне в сборной Беларуси такого точно не было.



