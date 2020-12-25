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Не хватает 200 миллионов рублей: бюджет Минска на 2021 год запланирован с дефицитом

25.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорсовет утвердил бюджет белорусской столицы на следующий год. Он будет дефицитным. Доходы бюджета запланированы на уровне 5,55 млрд рублей, а расходы — 5,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 200 млн рублей.


 
Как сообщает БелТА, он сократится в сравнении с 2020 году. На финансирование социальной сферы будет потрачено 2,783 млрд рублей. В бюджете заложен дополнительный резервный фонд на повышение зарплат бюджетникам.
 
Основу доходов составят подоходный налог, налог на прибыль и налоги на имущество.
 
Инвестиционная программа Минска включает 264 объекта. На ее реализацию потратят 653 млн рублей. В стадии строительства уже находятся 100 объектов. Средства будут сконцентрированы на объектах, которые предполагается ввести в строй в 2021 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Мингорсовет утвердил бюджет белорусской столицы на следующий год. Он будет дефицитным. Доходы бюджета запланированы на уровне 5,55 млрд рублей, а расходы — 5,75 млрд...
 
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