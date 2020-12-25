Пятеро судей ушли в отставку по собственному желанию









Просто так уволиться нельзя, нужно ждать президентского указа о назначениях и отставках. В указе № 487 от 24 декабря 2020 оказалось пять человек, которые решили уйти. У некоторых из них пятилетний контракт начался два месяца назад — но судьи уволились.







