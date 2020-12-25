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Пятеро судей ушли в отставку по собственному желанию

25.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уход судей в отставку по собственному желанию — весьма нетипичное явление, пишет "Наша ніва".



Просто так уволиться нельзя, нужно ждать президентского указа о назначениях и отставках. В указе № 487 от 24 декабря 2020 оказалось пять человек, которые решили уйти. У некоторых из них пятилетний контракт начался два месяца назад — но судьи уволились.
 
 
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Уход судей в отставку по собственному желанию — весьма нетипичное явление, пишет "Наша ніва".
 
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