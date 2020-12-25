Рождение Спасителя: в костелах Беларуси провели службы в честь католического Рождества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По случаю католического Рождества главные торжества проходят в Вифлееме – священном для христиан городе, и во всех католических храмах мира. Главное католическое богослужение Беларуси организовали в городе Могилеве, в соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Люди, несмотря на пандемию, все же пришли. Их не так много, как обычно на Рождество. Но при этом большинство – в масках. Представители церкви учли все антиковидные меры: помещение обработано, прихожане стараются соблюдать дистанцию. Еще больше верующих сегодня собрались у экранов телевизоров и компьютеров. Ведется онлайн-трансляция богослужения.

Праздничные мессы проходят во всех костелах страны. А их более 500. Но главная месса – в могилевском соборе Успения девы Марии. Сюда по традиции привезли частичку Вифлеемского огня. До праздника она путешествовала по Беларуси.

Многие белорусы ждут Рождества. В стране по количеству верующих католичество является второй после православия конфессией. Более 15% белорусов исповедуют католицизм.

Люди пришли на службу после особого застолья. Этому празднику предшествует период адвента: на протяжении четырех недель верующие постились и совершали милосердные дела.

Почувствовать духовную составляющую праздника и особую атмосферу Рождества можно уже у входа в костел. Здесь традиционно установили вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. А перед началом праздничной мессы рядом в колыбель уложили фигурку младенца. Так что каждый сможет представить, что он участник события, которое, как говорит писание, произошло в Рождественскую ночь.

Храм, где проходит главное богослужение, – памятник архитектуры в стиле барокко. Построили его в XVIII веке. Собор также является одним из центров ежегодного фестиваля духовной музыки. Сегодня здесь тоже будет звучать классика. Могилевская городская капелла исполнит «Торжественную мессу» Людвига ван Бетховена. Праздничные службы будут идти и завтра по всей стране. А Рождество католики отмечают до первого января.