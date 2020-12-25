Фотофакт. То ли знатный тролль, то ли ЯБацька

Странный светлый микроавтобус замечен на дорогах страны.





Как написал на своей странице в соцсети правозащитник Леонид Судаленко, «кроме портрета еще и надписи: "Только с Лукашенко страна для жизни!"»

«Вот и угадай, то ли знатный тролль, то ли ЯБацька», — написал он.