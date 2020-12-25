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Фотофакт. То ли знатный тролль, то ли ЯБацька

25.12.2020 10:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Странный светлый микроавтобус замечен на дорогах страны.

Фотофакт. То ли знатный тролль, то ли ЯБацька

Как написал на своей странице в соцсети правозащитник Леонид Судаленко, «кроме портрета еще и надписи: "Только с Лукашенко страна для жизни!"»

«Вот и угадай, то ли знатный тролль, то ли ЯБацька», — написал он.

 
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Странный светлый микроавтобус замечен на дорогах страны.
 
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