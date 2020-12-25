Источник материала: Хартия'97

Лев Марголин: «Закрытие границ может быть причиной падения рубля» 1 25.12.2020, 9:59

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Что будет происходить с финансами в следующем году?

Уровень тревожных ожиданий относительно курсов валют взлетает к концу каждого года. Чего ждать после экстраординарного 2020?

Во время праздников возможны случайные колебания, и спрогнозировать их сложно. Но то, что рубль начал падать, и если это не случайное явление, может свидетельствовать только о двух вещах, утверждает эксперт «Брестской газеты» Лев Марголин:

«Либо включили печатный станок и печатают пустые, ничем не обеспеченные деньги, любо сокращается приток валюты в страну.

Поскольку я пока не могу заподозрить Нацбанк в таких подрывных действиях, я думаю, это все-таки связано с сокращением притока валюты. У него есть ряд причин, объективных и субъективных. Объективная – падение цен на сырьевые товары, уменьшение спроса на них. Субъективные – это, в частности, я полагаю, и закрытие границ для выезда из Беларуси, потому что это на корню подрубает приграничную торговлю, которая является достаточно серьезным поставщиком валюты. Это сразу подрубает переводы людей, которые едут на заработки, как в Украине называют, «заробітчан» – а это достаточно серьезный источник валюты. Относительно субъективной причиной является и вывод капитал. А когда предложение валюты падает, естественно, она дорожает».

Проверкой этой тенденции станет ближайшая неделя-две – срок, по которому будет ясно: если она продолжается, то действительно работают эти причины.

Пока белорусский рубль падает по отношению ко всей валютной корзине.

В этом году почти в каждом разговоре с экономистами звучала тема «включения печатного станка». Налоговые изменения, которые хотят ввести в 2021 году, воспринимаются как очередной отчаянный поиск средств. Значит, включения станка не миновать?

«Это борьба нанайских мальчиков под ковром, – комментирует Марголин. – Ясно, что правительство заинтересовано запустить печатный станок, обеспечить государственные предприятия средствами, потому что они продолжают выпускать продукцию, которая на данный момент не пользуется спросом».

В середине месяца Лукашенко признал падение ВВП в этом году и заявил, что оно составит менее 1%, а также привел в качестве позитивного примера Китай, который падения не допустил.

«На Западе в большинстве стран оно составляет 10-11%. Это просто означает, что на Западе никому не придет в голову производить трактора, которые в данный момент никому не нужны. А у нас это делают. Из-за этого предприятия теряют оборотные средства. Надо покупать сырье и материалы на новое производство, платить людям зарплаты, оплачивать электроэнергию – а денег на это нет. Поэтому правительство, конечно, заинтересовано раскрутить экономику инфляционным образом».

Это дает возможность отсрочить некоторые кризисные явления на несколько месяцев, но не больше. Нацбанк в свою очередь отвечает за стабильность белорусской валюты, особенно в условиях сокращения притока иностранной валюты в страну, и производство его, по большому счету, не волнует. Стоит ожидать, что Нацбанк продолжит сопротивляться изо всех сил.

«Конечное решение за Лукашенко. Он сейчас занят своим политическим выживанием и ради этого готов и обрушить экономику, и на что угодно».

Возникает вопрос, как в авторитарном властном аппарате, где по факту не работает разделение полномочий, Нацбанку так долго удается держать позицию?

«Я думаю, потому что у нас очень большой негативный опыт. Если Каллауру приставляют нож к горлу и говорят: «Давай, включай станок», он говорит: «Вы что, забыли 2011 год, 2014 год?» И им крыть нечем. Продолжать настаивать – значит брать на себя ответственность. Ответственность может взять только один человек».

«Все меньше людей соответствует критериям, по которым можно взять кредит»

В течение года ставки по большинству потребительских кредитов выросли до цифры в 30%. Хотя информация по общему объему кредитования очень скупая, уже стало ясно, что объем кредитования резко сократился.

«Во-первых, растут ставки. Сейчас банки вынуждены, чтобы привлекать депозиты, платить более высокие ставки, они подскочили в некоторых случаях чуть ли не в два раза. Соответственно, и кредитные ставки должны вырасти.

Тут есть два момента. Первый — все меньше людей соответствует критериям, по которым можно взять кредит, даже если хотел бы. Во-вторых, все меньше людей решается на такой шаг, потому что не чувствует уверенность в завтрашнем дне и в том, что им удастся это отдать. Кредит – это чаще всего залог, залог – это опасность потерять квартиру или машину», – поясняет Марголин.

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