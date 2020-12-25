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В Израиле обнаружены следы цунами возрастом 9,3 тысяч лет

25.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Израиле обнаружены следы цунами возрастом 9,3 тысяч лет

  • 25.12.2020, 9:46
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В Израиле обнаружены следы цунами возрастом 9,3 тысяч лет

Ученые сорвали археологический джек-пот.

Американские и израильские археологи нашли в окрестностях древнего города Тель-Дор следы мощнейшего цунами с высотой волны в 40 м, которое обрушилось на побережье примерно 9,9-9,3 тыс лет назад.

Стихия стерла с лица Земли все прибрежные поселения времен неолита, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

"Наш проект был изначально нацелен на реконструкцию климата за последние 12 тыс лет и изучение того, как изменились природные условия на побережье Израиля. Мы никогда и помыслить не могли, что откроем следы доисторического цунами. Когда мы начали изучать образцы сухих неолитических пород и обнаружили внутри них ракушки, мы поняли, что сорвали археологический джек-пот", - заявил Гилад Штинберг, археолог из университета Калифорнии в Сан-Диего (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

За последние годы археологи обнаружили у берегов Израиля несколько затопленных поселений времен каменного века, которые были покрыты водами Средиземного моря после завершения ледниковой эпохи.

Год назад израильские археологи обнаружили на территории затопленной деревни Тель-Хрейц, открытой на северных берегах Израиля еще в середине прошлого столетия, самую древнюю дамбу длиной 100 м и высотой в несколько десятков сантиметров, построенную около семи тысяч лет назад.

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Ученые сорвали археологический джек-пот.
 
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