Источник материала: Хартия'97

Украинские СМИ расследуют сделку «кошелька» Лукашенко 3 25.12.2020, 9:33

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Николай Воробей

фото: Полоцкая Газета

Украинский БТА Банк за $10 млн хочет купить Николай Воробей.

На покупку украинского БТА Банка претендует белорусский бизнесмен Николай Воробей с обширными бизнес-интересами в Украине и деловыми связами с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на покупку более 50% украинского БТА Банка белорусскому бизнесмену Николаю Воробью. Соответствующее решение АМКУ вынес 23 ноября, оно опубликовано на сайте комитета .

По данным источников украинского издания «Новое время Бизнес» , сумма сделки может составить около $10 млн, однако НБУ еще не предоставил разрешение на покупку банка Воробьем.

Николай Воробей владеет в Беларуси крупнейшим частным нефтетрейдером Интерсервис (в который входит компания Нефтебитумный завод, которая наращивает поставки в Украину), Абсолютбанком и еще рядом предприятий. Все подробности его биографии неизвестны, но, предположительно, он родился в 1963 году на территории Украины и окончил Киевский университет.

Компания Воробья Нефтебитумный завод стала основным владельцем украинской фирмы «ПрикарпатЗахидтранс», которая владеет трубопроводом и импортирует российское топливо в Украину и Россию. Этот трубопровод ранее принадлежал российской государственной Транснефти. В 2016 году его купили структурам, которые, по данным СМИ, близки к окружению Виктора Медведчука.

В конце 2018 года Нефтебитумный завод Воробья пытался принять участие в приватизации Центрэнерго. Тогда Фонд госимущества отклонил эту фирму из-за наличия информации от Службы безопасности Украины о связи с «санкционным» российским бизнесом.

Связь Воробья и Медведчука подтверждается и тем, что Виктор Медведчук задекларировал получение 2,35 млн грн гонораров и других выплат от белорусского Абсолютбанка в 2019 году.

Также отметим, что по данным издания РБК, в конце 2019 года компания, NT Marine, близкая к Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля в Украину. До того уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития РФ.

Как сообщают источники НВ Бизнес, вероятность того, что НБУ одобрит сделку по покупке Воробьем БТА Банка — крайне низка. Тому есть ряд причин: во-первых, бизнес-партнерами Воробья являются российские компании, во-вторых, Воробья неофициально называют «кошельком Лукашенко» — а белорусский диктатор и связанные с ним лица сам сейчас находится под действием санкций Евросоюза .

АО БТА Банк (Казахстан) является владельцем 100% акций украинского БТА Банка.

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