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У школьников ― каникулы: в ГАИ озвучили предупреждение для детей и взрослых

25.12.2020 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
В ГАИ рассказали, как будут контролировать детей на дорогах во время каникул

В последнюю неделю второй четверти для школьников и их родителей стартовала специальная акция Госатоинспекции "Безопасные каникулы", инспекторы посещали школы, напоминали детям  и взрослым об основных правилах поведения на проезжей части. 

© Sputnik Альфред Микус
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"Особое внимание уделено правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов, других электронных устройств, а также выбора детьми безопасных мест для активных игр", ― рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Несмотря на всю очевидность такой информации, статистика ДТП с участием детей остается удручающей ― в 2020 году только в Минской области произошло 87 ДТП с детьми, в них семеро ребят погибли и 93 получили травмы. Нередко ДТП на дороги провоцируют сами дети ― своей беспечностью, невнимательностью или отсутствием дисциплины.

В период зимних каникул инспекторы ГАИ вместе с педагогами будут проверять, как школьники пользуются фликерами, особенно если на улицах уже темнеет, кроме того, водителям напомнили о правилах перевозки детей ― младших в детских креслах, старших ― обязательно пристегнутыми.

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